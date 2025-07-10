Özel’den ‘Terörsüz Türkiye’ desteği: Silahların bırakılması son fırsat

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner, Cumhuriyet Halk Partisi önceki Genel Başkan Yardımcılarından Aykut Erdoğdu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emre Şahan, Adana Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Gazeteci Fatih Altaylı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in oğlu Mustafa Keleş’i ziyaret etti.

OLUMLU BULUYORUZ

Cezaevi çıkışında açıklamalarda bulunan Özel, Öcalan’ın yayınlanan videosu ve silah bırakmasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Videoyu görmedim ancak bir silah bırakma töreni yapılıyorsa, bırakılan şey silahsa doğrudur. Silahların ele alınmasını yanlış, bırakılmasını, yakılmasını doğru bulurum. Sonuçta nasıl yönetilecek, ne olacak işin o kısımlarında daha bir belirginlik yok. Ama terör örgütü silah bırakıyorsa, biz bunu çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye’nin, terörsüz ve demokratik Türkiye’nin hepimizin ortak hedefi olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan önceki 100 yılda birçok dezavantajımız, Birinci Dünya Savaşı ve bizim İkinci Dünya Savaşı’na girmememiz, gelişmiş ülkelerin birbirini perişan etmesinden sonra çağı ucundan yakaladık ve bugünlere kadar geldik. Bu sefer kaçırdığımız çağ, bu yapay zekâ çağı, bu inovasyon çağı, bu yüksek teknoloji çağı, bu çağı kaçırdığımızda yöneten ülkelerden değil, yönetilen ülkelerden, hizmet eden ülkelerden olacağız. Bunu ne Türk’ün çocuğu hak ediyor ne Kürt’ün çocuğu ne Laz’ın çocuğu ne Çerkes’in çocuğu. Terörsüz Türkiye, demokratik Türkiye ikinci 25 yılda dünyayı yakalayacak ve geçecek. Bu son fırsat, bunu kaçırmamak için son derece önemsiyorum bu meseleyi. Üzerimize düşeni de fazlasıyla yapıyoruz.”

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AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYSUN

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Özel, Erdoğan’ın “100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi haraç partisine dönüştü” sözüne ilişkin ise şunları söyledi: “Ağzından çıkanı kulağı duysun. Biz Türkiye’de devleti kuran, yargıyı egemen kılan, hâkim denetimli seçimi getiren partiyiz. Biz Türkiye’de hukukun üstünlüğünü getiren partiyiz. Biz ilk hedefler beyannamesine Anayasa Mahkemesi’ni koyan partiyiz. Siz, ‘Tanımıyorum, kararlarına da uymuyorum’ diyen partisiniz. Siz, hukuku ayaklar altına alan partisiniz. Bütün Türkiye’yi haraca bağlayan birisi varsa, kim dedi bunu? O kişi, kişi kendinden bilir işi.”

DURUŞMALARIN YAYINLANMASI: BAHÇELİ HAKKANİYETLİ DAVRANDI

CHP Lideri Özel, MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Yargılamaların TRT’den yayınlanması’ hakkındaki ifadelerinin sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı: “TRT verecekse tamamını verecek, iddialar da duyulacak, yanıtları da duyulacak. Ayrıca bir frekans üstünden isteyen herkesin yayın yapmasının sağlanması son derece doğru bir iştir. Sayın Bahçeli hakkaniyetli bir tutumla buna destek verdi. Bu gelinen noktadan çok mutluyum.”