Özel’den terör yorumu: Türkiye’ye yön vermeye çalışıyorlar

Haberin Devamı

CHP MYK dün sabah, Genel Başkan Özel başkanlığında TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı gündemiyle olağanüstü toplandı. 2 saat süren toplantıda, TUSAŞ saldırısıyla ilgili görevlendirilen parti yöneticileri sunum yaptı. Özel toplantının ardından, önce TUSAŞ’a yönelik saldırıda şehit edilen taksi şoförü Murat Aslan için Kahramankazan Merkez Ulu Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı ardından da aynı saldırıda yaralananları Bilkent Şehir Hastanesi’nde ziyaret etti.

TESLİM OLMAYACAĞIZ

Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, çok büyük bir faciayı daha kötüsü olabilecekken kolluk kuvvetlerinin müdahalesiyle atlattıklarını belirterek şöyle dedi:

“Bir terör saldırısıyla Türkiye’ye yön verilmeye, istikamet tayin edilmeye, duyguların yönetilmeye, insanların korkutulmaya çalışıldığı ve siyasete yön verilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün olarak durmak lazım.

Haberin Devamı

Darbeciler bunu yapmaya kalktığında da öyle davranmak gerekiyor. Teröristler, vatandaşı korkutarak, siyasete yön vererek toplumu sindirmeye çalışıyorlar. Buna teslim olmayacağız. Korkarsak, sinersek, tutumlarımızı değiştirmeye kalkarsak terör amacına ulaşmış olur.”

TERÖRE KARŞI MİTİNG

Özgür Özel ayrıca tüm yaralıların, doktorlara ve sağlık personeline üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ettiğini de aktararak “Türkiye’nin çok iyi yetişmiş, mesleğini çok iyi yapan, etkili ve ahlaki değerleri yüksek bir sağlık ordusu var. Onlara inanıyoruz, güveniyoruz ve kendilerine milletimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Lideri Özel sabahki toplantının ardından gece genel merkezde gerçekleşen ikinci MYK toplantısına da başkanlık etti. Toplantının ardından konuşan Özgür Özel, 27 Ekim’de İstanbul’da ‘Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı’ mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.

İMRALI YORUMU

ÖZGÜR Özel, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ı cezaevinde ziyaret etmesiyle ilgili soruya ise “Bunu cevaplayacağımız çok kürsümüz var ama yanımızda devlet memurları varken siyasetin o boyutuna girmemiz doğru olmaz” yanıtını verdi.