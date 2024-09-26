Özel’den teklif: Ramallah’ta toplanalım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün ABD’nin New York kentinde Sosyalist Enternasyonal’ın Prezidyum toplantısında özetle şunları söyledi: “Avrupa’ya yönelik göç baskısının yükselmesiyle Schengen uygulamasının sıkılaştığını, göçmen karşıtı akımların ve şiddete varan olayların sayısının arttığını endişeyle takip ediyoruz.

TÜRKİYE’NİN SIĞINMACI YÜKÜ

Türkiye, dünyada en çok sığınmacı barındıran ülkedir ve bu çok ağır bir yük. Bu durum ülkemizde pek çok sıkıntıya yol açıyor. CHP olarak sığınmacı düşmanlığı yapmadan ancak sığınmacı yaratan yanlış politikalara karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Avrupa farkına varmalı ki Türkiye’yi sığınmacı sorunuyla baş başa bırakırsanız, toplumu aşırı sağın zararlı politikalarına itmiş olursunuz. Aynı zamanda, ileride daha büyük bir sığınmacı tehdidiyle karşı karşıya kalırız. Ve bu Türkiye kadar Avrupa’nın da bir büyük sorunu haline gelir. Aynı anda hem sığınmacı sorunuyla hem de aşırı sağın istismarıyla mücadele görevi, işte bu salonda vücut bulan bu büyük aileye aittir.

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MAHMUD ABBAS’LA GÖRÜŞTÜM

Filistin’deki katliamlara dünya, yeterli tepkiyi vermedi. Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ile yakın zamanda çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Filistin halkıyla dayanışma duygularımı paylaştım. Beni Filistin’e davet etti. Önümüzdeki günlerde Filistin’e ziyarette bulunacağım. Bu konuda Prezidyum’a iki somut önerim var: Gazze’de acil ateşkes sağlanması, insani yardımların geçişine izin verilmesi, rehinelerin serbest bırakılması amacıyla Sosyalist Enternasyonal’ın Orta Doğu Komitesi, aktif girişimlerde bulunmalıdır. Ben bir sonraki toplantımızı Ramallah’ta (Filistin) yapmayı öneriyorum. Artık bu meselede somut tutum almak durumundayız.

BM’YE YENİ YAPI ARTIK ZORUNLULUK

Birleşmiş Milletler’in daha etkin, daha demokratik ve daha adil bir yapıya kavuşturulması artık bir zorunluluk halini almıştır. Geçen yüzyıldaki bir savaşın 5 galip ülkesinin (Güvenlik Konseyi) bu yüzyılın sorunlarına çözüm üretmede tek yetkili olmasını ve veto hakkı gibi anlamsız ve çağdışı bir hakkı hâlâ kullanıyor olmalarını doğru bulmuyoruz.”

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RUM TEMSİLCİ ‘İŞGAL’ DEDİ SALONU TERK ETTİ

- Özgür Özel, toplantıda Kıbrıs Barış Harekâtı’na “işgal” diyen Kıbrıs Rum Kesimi AKEL Partisi Genel Sekreteri Stefanos Stefanou’ya tepki gösterdi. Önce salonu terk eden Özel, daha sonra söz alarak “Bülent Ecevit, bütün dünyaya Barış Harekâtı’nı duyururken bunun hem Türklere hem Rumlara barış götürmek için yapıldığını söylemişti. Ve harekât, siyasi hedefleri olan askeri bir harekâttı. Sadece ve sadece adanın 3’te 1’ine kadar ilerleyip durdular. Hiçbir direnç yoktu. Adanın tamamını alabilirlerdi. O zaman adı işgal olurdu. O günden sonra yapılan tüm barış görüşmelerine katıldığımız gibi yine o günden sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler’in ya da diğer uluslararası örgütlerin dediği, talep ettiği her şeyi yerine getiren ve asla ve asla bir işgalci gibi davranmayan bir ülke oldu. O yüzden terminolojik bir hatayı gidermek istedim. Bundan sonra da adaya barış gelmesini ümit ediyorum” dedi.

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ABD’YE AYŞENUR ÇAĞRISI

- Özel İsrail’in Filistin’e saldırılarına ilişkin ABD’ye de çağrı yaptı: “Amerika’dan Filistin’e giderek protestolara katılan, Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail askerlerince öldürüldü. ABD yönetimi, İsrail karşısında kendi vatandaşının hakkını dahi korumamıştır, koruyamamıştır. Çağrımız; bu pasif tavrı terk etmeleri, bahane üretmeyi bırakmaları ve Ayşenur’a karşı sorumluluklarını yerine getirmeleridir. Sosyalist Enternasyonal ise sol, sosyalist çizgide olan aktivist Ayşenur ve onun gibilere öncelikli olarak sahip çıkmalıdır.”