Özel’den Tekin ve ekibine tepki: 30 meczubun ofisimde işi ne

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) dün Sarıyer’deki İstanbul Çalışma Ofisi’nde topladı. MYK öncesi gazetecilere açıklama yapan Özel, özetle şunları söyledi: “Türkiye demokrasi tarihinin, Türkiye bürokrasi tarihinin en trajikomik, en pespaye, en gerçekten açıklanamaz tutumu sürüyor. Defalarca reddedilmiş bir tedbir kararını, 9 mahkemeden kovulup 10’uncu mahkemede bir AK Parti geçmişli hâkime aldırtanlar, buraya bir kayyum atadı. Başta, ‘Polisle girmem’ dediği yere polisin biber gazıyla, copuyla, itmesiyle-kalkmasıyla, bahçede biriken binlerce kişiyi ve buraya gelmek isteyen on binlerce kişiyi engelleyerek, bu binayı akıllarınca ele geçirdiler.

BEN GELİNCE KAÇIYORLAR

CHP Genel Merkezi’ne kayıtlı bu yeri ‘Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan İstanbul Çalışma Ofisi’ olarak belirledik. Ve adres değişikliğini bildirdik. Ama İçişleri Bakanlığı, valiliğe verdiği talimatla buranın yeni adresini girdirmiyor. Ali Yerlikaya’ya şunu soruyoruz. Bu bina İstanbul İl Başkanlığı ki hâlâ öyle tutuyor. Buraya niye vatandaş gelip partiye üye olamıyor? Niye parti üyem gelip aidatını, ödeme gibi bir görevini yerine getiremiyor? Niye gelip burada siyasi faaliyetlere katılamıyor? Yok değilse, bizim çalışma ofisimizse sizin ne işiniz var? Polisin, kayyumun getirdiği 30 meczubun ne işi var? Ben gelince paldır küldür kaçıyorlar buradan. Biz gidince kıyıdan kıyıdan geri geliyorlar. Kimi kime şikâyet edeceksin? Binama, siyasi parti binasına polis mi girer arkadaşlar ya? Binaya polis sokuyor, ben gelince kaçıyorlar. Burası bizim ofisimiz, doğru adreslemeyi yapsalar, herkes başımızın üstünde. Ama işgal altında, görüyorsunuz, her yer bariyer, bir vatandaş gelemiyor.”

‘İKTİDARA YÜRÜYORUZ’

Özgür Özel, pazartesi günü görülecek duruşma hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: “Ne yapacağımız belli. Program kurultayı bitti. Program kurultayında ortaya çıkan dört sütundaki 16 ana başlık çalışılacak. İşsizlik nasıl giderilecek, yoksulluk nasıl giderilecek? Dış politikadaki vizyonumuz, yerli savunma sanayi projeleri, 16 başlıktaki çalışmaları masaya yatıracağız, iktidara yürüyeceğiz. Pazartesi günü MYK’nın ana konusu artık olgunlaşmış, somutlaşmış parti programının politika belgelerine çevrilmesi ve sahada vatandaşa anlatılması olacak. İktidar yürüyüşü böyle devam ediyor.”

TEKİN, ÖZEL’İ KARŞILAMADI

Gürsel Tekin’in dün sabah 10.30 sularında geldiği CHP İstanbul Çalışma Ofisi’nde ziyaretleri kabul etmesi bekleniyordu. Öğleden sonra da MYK toplantısı için binaya gelecek olan Özgür Özel’le karşılaşıp karşılaşmayacağı merak edilen Tekin, bir saat sonra başka görüşmeleri olduğu gerekçesiyle binadan ayrıldı. Aracında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tekin, “Genel Başkanımız bugün burada MYK toplantısı yapacak, biz de genel düzeni sağlamak için geldik. Tekrar geleceğim” dedi. Tekin, “Genel Başkan geldiğinde burada olacak mısınız, karşılaşacak mısınız?” sorusuna ise “Genel Başkanımızla her zaman görüşürüz” yanıtını verdi.

CEMEVLERİNE İBADETHANE STATÜSÜ VERİLMELİ

İBB’nin düzenlediği 4. Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali’ne katılan Özel, konuşmasında, “CHP, her zaman olduğu gibi bugün de yarın da Alevilerin ve taleplerinin yanındadır. İlk olarak cemevlerine ibadethane statüsü verilmelidir. Çok sayıda milletvekilimiz bu konuda Meclis’e kanun teklifleri verdi, komisyonlarda bekliyor. Ümit ediyoruz, açılımdan bahsedenlerin Meclis açıldığında komisyon gündemine yeniden getireceğimiz, Genel Kurul’da oylatacağımız önergelerimize, kanun tekliflerimize bu kez birlikte ‘hayır’ oyu vermezler” dedi.