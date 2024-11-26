Özel’den teğmen sözü

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisi tarafından dün İstanbul Avcılar’da bir otelde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP il başkanları ve partililerin de bulunduğu toplantıda “Büyük bir tuzakla karşı karşıyayız” diyen Özel özetle şunları söyledi:

“(Esenyurt’a kayyum atanması) Birtakım hesaplar yapanlar, muhafazakâr, Kürt demokratları kucaklayabilen CHP’nin başarısını cezalandırmak ve çok istedikleri ama alamadıkları bir ilçe üzerinden bütün Türkiye’ye mesaj vermek istediler. O yüzden 27 gündür her iki kişiden birinin oyuyla seçilen Ahmet Özer Silivri’de tutuklu. Esenyurt Belediyemize kayyum atayanlar algı operasyonunu tamamlarcasına Mardin’e, Batman’a ve Halfeti’ye de kayyum atadılar. Biz Esenyurt’ta verdiğimiz demokratik tepkiyi diğer belediyelerde de verdik. Esenyurt’ta yapılan uygulama kayyum meselesi değil, siyasi işgal meselesidir. Tunceli Belediyesi’ne ve Ovacık Belediyesi’ne kayyum atandı. Yaptıkları iş, 12 yıl önce yapılan bir taziyeyi suç gösterip 3 dönemdir seçilen başkanımıza terörist yaftası yapıştırmaya çalıştılar.

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Özgür Çelik - Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu

ORDUYA GERİ KAZANDIRACAĞIZ

Harbiye tarihinde ilk kez harp okullarının birincileri kadın teğmenler olmuştur. Onlar geçen seneye kadar yapılan ritüeli tekrar etmişler, kılıç çatmışlar ve Mustafa Kemal’in askeri olduklarını söylemişlerdir. Güya teğmenler ‘Mustafa Kemal’in askeriyiz’ demekle iktidara kafa tutmaya niyetleniyormuş. Oradan husumet üretmeye çalışıyorlar. Uyarıyoruz, milleti kutuplaştırmayı bırakın. Velev ki teğmenleri görevden uzaklaştırdınız, CHP olarak teğmenlere sahip çıkacağız ve gelecek seçimi kazanıp Mustafa Kemal’in askerlerini Mustafa Kemal’in ordusuna geri kazandıracağız, söz veriyorum.”

ANNE KART VE KREŞ POLEMİĞİ

- Özel, CHP’li belediyeler tarafından açılan kreşlerle ilgili uyarı yazısına ilişkin de şunları söyledi: “Yazı geldi, valiliklerden tüm belediyelere. Yazıyı ilk yazan Milli Eğitim Bakanı. Diyor ki, ‘Eğitim bizim işimiz, belediyeler çocuk merkezleriyle eğitim yapmaya kalkıyorlar, yenisini açtırmayın eskisini kapatın.’ CHP’nin şu ana kadar açtığı 650 kreşini hedef almaya çalışıyor. Sebebi ne, çalışma var. Geçen 2019 seçiminde Binali Yıldırım’a oy verip bu seçimde Ekrem İmamoğlu’na oy veren kadın seçmene soruluyor, tercih değişiminizde ne etkili oldu diye. Birinci cevap, anne kart. Anneler kendilerine zor zamanda kimin sahip çıktıklarını gördüklerini ifade etmişler. İkinci beğenilen hizmet ise kreşler. Bizim seçmenin gönlü oraya kayıyor diyenler, kapatacağız bunları diyorlar.”