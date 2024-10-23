Özel’den TBMM odaklı her adıma destek

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CHP Lideri Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi:

“Bugün Sayın Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı konuşmayı takip ettik. Görünüyor ki, kapalı kapılar ardında bir takım müzakereler yürütülüyor, sözler alınıp veriliyor. TBMM’nin yetkisinde olan bir af konusunda, Bahçeli’nin kendi iradesiyle, ‘tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan gelsin, ona yan salonda bir kürsü verelim, kendisinin konuştuğu kürsüdür, örgüte silah bırakma çağrısı yapsın, bütün sorunlar bitmiştir’ diyen bir dille karşı karşıyayız. Türkiye’de bir daha şehit gelmeyecek, kan akmayacaksa, anaların gözyaşları duracak, askere namlu doğrulmayacaksa bunun için söylenen her söz ve söyleyen her aktör önemlidir. Bu ülkede terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz. Geçmişte yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz. Ancak bunu yapan kişiye, sanki o söyleyince olacakmış gibi olmayan bir güç atfeden kişiye şunu söylemek istiyorum.

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MECLİS’TE ŞEFFAFLIKLA YAPILMALI

Devlet Bey’in bugünkü açıklaması geçmişteki bir hatanın tekrarıdır ve Meclis’i dışlamaktadır. Biz geçmişte ne dedik? Ne yapılacaksa Meclis’te, şeffaflıkla yapılacak. Tutulamayacak bir söz verilmeyecek. O günlerde bizi reddedip dışladılar. Bu işlerde tam bir toplumsal mutabakat olmadan sonuç olmayacak ve daha çok üzüleceğiz. Bizi dinlemediler, o zaman süreci tek başına AK Parti götürdü ve yeniden felaket yaşadık. Dünya kadar askerimiz öldü.

BERABERLİK MESAJINI ÖNEMSİYORUM

Bu iş Meclis’e bir aktör çağırmakla bitmez. Herkesin gözüne bakabileceğimiz bir süreci savunuyoruz. Kardeşle kardeşin barışması için düşmana ihtiyaç yoktur. Ben daha dün, DEM Parti’nin Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile görüştüm. Demokratik siyasetin yok sayılarak atılacak her adımın yeni sorunlara yol açacağını belirtmek isterim. Kürtlerin talep ettikleri barışçıl, demokratik ve eşit vatandaşlık taleplerini görmeden bir kişiye ev hapsi teklif ederek Türkiye’nin bu büyük sorununu çözemezsiniz. Bunun için TBMM’nin odağında olduğu ve 86 milyona ‘biz beraberiz’ mesajını vererek atılacak her adımı önemsiyorum.

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BEN DE EL YÜKSELTİYORUM

Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete tam olarak ait hissetmeyenlere kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum. Biz durduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyorum.”

‘AL PAPAZI VER PAPAZI’ DEDİLER...

- Özgür Özel, FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili olarak da “Bu dünyaya adalet önünde hesap vermeden öbür dünyaya gitmesi sözde müttefik ABD’nin ihanetinin ispatıdır. Bu adamı Amerika’dan alamamış olmak da dış politikanın başarısızlığıdır. ‘Al papazı, ver papazı’ dediler, onların papazını jete bindirip yolladılar, bizim papazı oradan alamayanlar şimdi çıkmış konuşuyorlar” dedi. Özel, 27 Ekim’de İstanbul-Beşiktaş’ta kadın ve çocuk katliamları ve şiddetine karşı miting yapacaklarını da söyledi.