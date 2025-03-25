Özel’den Taksim yanıtı: Saraçhane’yi bırakmam

Haberin Devamı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı günden bu yana mesaisini İstanbul’da geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Saraçhane’deki İBB Başkanlık binası önünde toplanan ve “Özgür bizi Taksim’e götür” diye slogan atan grubun yanına giderek görüştü. Gençlere, Gezi Parkı eylemleri döneminde Taksim’e nasıl sahip çıktıklarını anlatan Özel, direniş sonucu Gezi Parkı’ndaki ağaçları kestirmediklerini ve Topçu Kışlası’nın yapılmasını engellediklerini belirtti. Özel “O gün doğrusu Taksim’e gitmekti. Bugün doğrusu Saraçhane’de olmak. Bu bina İstanbul’un yönetim binası. Ekrem başkanı hapse attılar. Tayyip Bey’in niyeti buraya kayyum göndermekti. Kreşler, kent lokantaları kapanacaktı. Bu yüzden burayı koruyoruz. O gün korunacak yer Taksim’di, bugün korunacak yer Saraçhane” dedi.

Haberin Devamı

KARŞIDAKİ CAMİDE İFTAR

Özel, Taksim’e çıkmak isteyen grupların provokatör olabileceğini ima edip, şunları söyledi: “Çarşamba günü Ekrem Başkan’ın vekilini seçeceğiz. O andan sonra miting için daha başka yerlere gidebiliriz. Hep beraber çalışabiliriz. Taksim geçmişte olmamız gereken yerdi. Kimseye provokatör demem. Araya giriyor MİT’in adamı, Tayyip Bey’in görevlendirdiği gruplar giriyor; ‘Korkaklar, burada ne işimiz var Taksim’e gidelim’ diyorlar. Biz Taksim’e gidelim, onlar buraya mı çöksün? Bugün akşam çağrı yaptılar, karşıdaki camide iftar yapacaklar. Başüstüne. Biz her gün zaten binlerce kişiye iftar dağıtıyoruz. İbadet edecekler, başüstüne, sesi açmayız. Ama biz buradan ayrılıp bu meydanı kimseye bırakamayız.

GÜNÜ GELİNCE TAKSİM’E GİDECEĞİZ

‘Özgür bizi Taksim’e götür’ lafını 1 Mayıs’ta söyleyin, gideriz. Özgür ölecek, bu Saraçhane’yi bırakmayacak. Saraçhane’yi savunun, günü gelince Taksim’e gideceğiz. Dün sordum meydanda ‘Taksim’e gidelim’ diyenler bin kişi. Saraçhane’de kalalım diyenler 499 bin kişi. Bin kişi gidersen gaz yiyeceksin, kötü şeyler olacak. Ben de üzüleceğim. Bugün 500 bin kişi burayı savunacağız, günü gelince 1 milyon kişi Taksim’i savunacağız. Bugün Saraçhane’yi bırakmam. Bana Taksim’de milyar verecekler, burada yerinde dibine gömecekler, ben Saraçhane’de kalırım. Bu konuda netiz. ‘Taksim’e gidelim’ deyip gücü böldürmeye, bizi zayıf bırakmaya çalışıyorlar. Günü gelince hep beraber Taksim’e gideceğiz.”

Haberin Devamı

Özgür Özel akşam da Şişli’de bir otelde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehit Yakınları ve Gaziler ile İftar Programı’na katıldıktan sonra Saraçhane mitinginde vatandaşlara hitap etti.

YENİ EVLİ ÇİFTE CHP ROZETİ

ÖZGÜR Özel nikâhtan çıkıp Saraçhane’ye gelen yeni evli çift Murat Turgut ve Büşra Kaban’ı kutladı ve CHP rozeti hediye etti.