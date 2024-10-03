Özel’den sürpriz öneri: Türkevi ortak ofis olabilir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TV 100 yayınında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu. Özel, Meclis’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşılamalarına ilişkin partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Sadece halk için ayağa kalkarız” eleştirisine üzüldüğünü ve çok incitici bulduğunu belirterek, “Kemal Bey kimler için ayağa kalkarız dediyse biz onlar için ayağa kalkın dedik. 11 tane mitingi bunun için yaptım” dedi. Özel canlı yayında özetle şöyle konuştu:

“(Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geri mi dönmek istiyor?) Bu sorunun muhatabı ben değilim.

(Türkevi ziyareti) Gitmem çok iyi oldu. ‘Türkiye rüşvet vermiştir’ dememi kim bekliyor, anlamış değilim. ‘Türkiye rüşvet verecek ülke değildir’ sözümle rüşveti akladığımı söylüyorlar. Bu mümkün mü? Bizce orayı iktidar kullanıyor, o zaman muhalefet partilerine bir ofis tahsis edilebilir. Hangi muhalefet partisi giderse o kullanabilir.

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(İmamoğlu siyasi yasak alırsa yol haritanız ne olacak?) Bir yol haritamız var. Birkaç kez toplantılar yapıldı. Bu cezayı normalleştirmememiz lazım. Böyle bir şey olduğunda ne yapacağımızı konuştuk ama bunu şimdiden açıklamak doğru olmaz. Öyle bir kararın alınamaması lazım. Alındıktan sonra da Yargıtay aşaması var. Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak ama Yargıtay aşaması kalacak. İmamoğlu’nun aday ilan edileceği iddia ediliyor ama öyle bir şey yok. Bunu Ekrem Bey de istemez, bu doğru da olmaz. Ekrem Bey bana insanların ona 5 yıl için yetki verdiğini vurguladı.

SEVGİYLE BAĞLIYIZ

(Yavaş ve İmamoğlu arasında kalınırsa) Allah ikisinin de eksikliğini göstermesin. Ya olmasalardı? Bu tartışmalara erkenden başlamayacağız.

(Yavaş ve İmamoğlu arasında bir protokol imzalanacağını söyleyen bir CHP’li var, doğru mu?) Partide böyle bir şey söylemedi bu arkadaş. Yazı itimatsızlıktır. Biz sevgi bağıyla bağlıyız. Artık özgüven eksikliğimiz de yok. AK Parti seçime 6 ay kala erken seçim çağrısı yaparsa kabul etmeyiz.

(Rakının 140 lira olması) Demek istediğim paranın alım gücünün 10 kat artmasıydı. Kimsenin yaşantısına karışamayız.

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DEVLET BAHÇELİ DE NORMALLEŞMEK İSTİYOR

(Bahçeli’nin “Birbirimizi kırmıyoruz inşallah” sözleri) “Bahçeli’nin 4 gazeteciyi, beni ve Sinan Ateş’in ailesini tehdit etmesini eleştirdim. Meclis’te rastladığımızda da sözlerini siyaseten söylediğini belirtti. Erdoğan, normalleşmeyi bitirmeye yönelik çok sert sözler söyledi. Devlet Bey gördüğüm kadarıyla, ‘Normalleşmeye biz de katılalım, tek başına CHP’ye kalmasın’ fikrinde.”