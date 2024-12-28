Özel’den Suriye mesajı: Umulanın ötesinde katkıya hazırız

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Asgari ücret gündemiyle dün partisinin MYK ve Parti Meclisi’ni (PM) toplayan CHP Lideri Özgür Özel özetle şu açıklamalarda bulundu: “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunan, Suriye’de demokratik bir rejim inşasını savunan, bu demokrasinin Suriye’de Kürtleri de Türkmenleri de Arapları da Alevileri de Sünnileri de kucaklamasını savunan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artık bir askerinin daha burnunun kanamaması gerektiğini hatırlatan ve Türkiye’deki sığınmacıları bir an önce ülkelerine göndermenin takviminin planlanmasını savunan bir çizgideyiz. Bu takvim içinde çok paraya ihtiyaç olacak. Maalesef 2024’ün en kötü fotoğrafı; Von der Leyen’in Erdoğan’la çektirdiği fotoğraftır. Geçmiş karşımıza ‘1 milyar euro daha verelim de sığınmacılar burada kalmaya devam etsinler’ diyorlar. Elini taşın altına sokmayan dünya, elini cebine sokmaya hazır ve burada 1 milyara fit olmak gibi işler değil Suriye’nin hızla askeri istikrarını, siyasi istikrarını sağlayıp, ekonomik istikrarı için orada ne yapılması gerekiyorsa dünya ile başta AB ile birlikte yapmak lazım. Biz işin bu kısmına umulanın çok ötesinde katkı vermeye hazırız.

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TELEFONDA AĞLAYAN AKRABALAR

Orada o ceket giydirdiğiniz, kravat taktırdığınız kişi, bir kişi. Ama Suriye’de dünyanın dört bir yanından gitmiş cihatçılar, 100’den fazla ülkeden gitmiş gözü dönmüşler var. Şimdi onlar bütün Suriye’ye dağıldılar. Lazkiye’de bir saldırı, soykırım endişesi var. Burada Silahlı Kuvvetlerimiz eğer Suriye’de bir varlık gösteriyorsa bu varlığı en çok da Lazkiye’deki Arap Alevilerine karşı o Selefi grupların yapabileceği saldırılar noktasında sadece o bir kravatlıya bir şey söyleyerek değil, gerçekten gerekli tedbirleri alarak yapmaları lazım. Hatay’da başta olmak üzere orada yaşayan insanların dünya kadar akrabası var. Her gün telefonda ağlayan akrabalar ile konuşuyoruz.”

ÇALIŞANLARI EZENİ İFŞA EDECEĞİZ

Özel hükümete asgari ücret eleştirileri yöneltirken şöyle dedi: “Efendim açsın, yoksulsun, işsizsin ama zafer büyük buna sevinmelisin’. ‘Zafer büyük.’ Nerede? ‘Suriye’de.’ Oraya fetihe, zafere gidenler, ‘Zafer yaşattık diye sevinin’ diyenler, asgari ücretliye hezimeti yaşattılar. Yüzde 30-35-40 olan asgari ücretli oranı çıkmış, yüzde 57’ye. Emekçinin hakkını vereni, sonuna kadar savunacağız. Ama emekçiyi sefalet ücretine mahkûm edeni, hele hele beyaz, gri, mavi yakalıyı asgari ücrete mahkûm etmeye kalkanlara, Erdoğan’ın yaptığı zammı yapıp yüksek zam yapmamak için organize olanlara şunu söyleyeceğim: Nasıl yemeğin içine at eti karıştıranlar ilan ediliyorsa, Erdoğan’ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi ezeni, çalışanları ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız.”

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Biz, ‘Geçim olmazsa seçim olur’ demiştik. Geçim olmayacağı açık. Seçim olur mu? Bütün gücümüzle bastıracağız, bütün gücümüzle erken seçime zorlamak için mücadele edeceğiz.