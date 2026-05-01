Özel’den Sumud tepkisi... Açık bir haydutluk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 07:00

CHP Lideri Özgür Özel, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na müdahalesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi

Özel şunları söyledi: “Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud filosu, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. İsrail yönetiminin ekmek taşıyan, ilaç taşıyan, dayanışma taşıyan bu filoya uluslararası sularda müdahale etmesi, hukuksuzluğun da ötesinde açık bir haydutluktur. Dünya, bu pervasız saldırı karşısında susmamalı; uluslararası hukuk, insanlık onuru ve vicdan adına ortak tepki göstermelidir. Biz, içinde 20 Türk vatandaşımızın da bulunduğu Sumud filosunun yanında olmaya, soykırımcı İsrail yönetimini lanetlemeye cesaretle devam edeceğiz. Vicdan sahibi milletimize sesleniyorum: Netanyahu’ya ‘savaş kahramanı’ diyen Donald Trump’ın kurduğu sözde barış masasına, İsrail yönetimiyle birlikte oturan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının bugün Filistin’in yanında olduğunu söylemesi riyakârlıktır, samimiyetsizliktir.”

YILDIRIM’IN CENAZESİNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün Ankara’da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı gazeteci yazar Rahmi Yıldırım’ın dün ikindi vakti Gölbaşı Mezarlık Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

