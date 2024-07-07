Özel’den sosyalistlere AB’ye tam üyelik çıkışı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Avrupa Komitesi Toplantısı’na katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada Avrupa ve dünya genelinde yapılan seçimleri değerlendirerek özetle şunları söyledi:

AŞIRI SAĞ VURGUSU

“Avrupa’da ve dünyada aşırı sağ yükseliyor ancak bu, solun ve sosyal demokrasinin gerileyeceği anlamına gelmemeli. Sosyalist Enternasyonal üyesi partiler olarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm getirecek politikaları üretebilecek kapasiteye ve tarihsel birikime sahibiz. İnsanlarımıza bunu daha iyi anlatıp onları aşırı sağın yanıltıcı ve akıl çelici söylemlerine karşı uyarmak ve uyandırmak hepimizin elinde. Partimiz, dış politikada da etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. Partimiz, sahip olduğu 1.5 milyon üye, aldığı 17.5 milyon oy ile Avrupa’nın hem en köklü hem de en büyük sosyal demokrat partilerinden birisi konumundadır. Avrupa kıtasının en doğu ucunda Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu seçim başarısı, Avrupa’nın en batısında İngiltere’deki seçim başarısıyla birlikte hepimiz açısından çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, yükselen sağ popülizm karşısında daha dirençli, daha dayanışmacı ve örgütlü bir siyaseti önermekte, Avrupa’daki sol, sosyal demokrat ve sosyalist partilerle işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

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KÂĞIT ÜZERİNDE KALAMAZ

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa’nın bir parçası olan Türkiye’yi ortak değerlerimiz olan demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün öncüsü yapmak iddiasındadır. Bu iddianın sahipleri olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği tam üyelik hedefinin kâğıt üzerinde bırakılmasını kabul edemeyiz. İktidar yolculuğumuz bu hedefimizin de yolculuğunun ta kendisidir.”

FİLİSTİN ÇAĞRISI: BİRLİK OLALIM

- Gazze’deki mevcut durum hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi: “Dünya her geçen gün daha da belirsiz ve istikrarsız bir hale geliyor. Özellikle Ortadoğu ve Karadeniz gibi Türkiye’nin komşu olduğu bölgelerde artan çatışmalar, toplumlarımızı önemli oranda kaygılandırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoldaşlarımızla Ukrayna’daki savaş ve Filistin’deki katliama daha yakın bir işbirliği ve ortak zeminde hareket etmek için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha bildirmek isteriz. Bu vesileyle İspanya, İrlanda ve Norveç’in Filistin devletini tanımalarından dolayı duyduğum memnuniyeti bir kez daha belirtmek isterim. Yolumuz zor, mücadelemiz çetin ve yapmamız gereken çok iş var. Bizim sosyal demokratlar olarak bu çetin yolda mücadeleye ara vermek ve dinlenmek gibi bir lüksümüz yoktur ve olmayacaktır. Ben şahsen ve partim adına Türkiye’de bu mücadeleyi başaracağımıza inanıyorum ve diğer bütün kardeş partilerin de benzer başarılara imza atmasını gönülden temenni ediyorum.”

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CHP’DEN SOYADI TEPKİSİ

- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, 9’uncu Yargı Paketi’nde evli kadınların soyadı düzenlemesinin kazanılmış hakları budayacağını savunarak, “Aile bütünlüğü aynı soyadını kullanarak sağlanmaz. Aile bütünlüğünün sağlanması için şiddetsiz, sömürüsüz bir toplumun inşasına yönelik adım atılmalıdır” dedi. Meclis Adalet Komisyonu’nda gelecek hafta görüşülecek torba teklifle ilgili açıklama yapan Nazlıaka, “AKP iktidarı, Anayasa Mahkemesi’nin kararını bir kez daha tanımadı. AYM kararına rağmen kadınların soyadlarını tek başına kullanması yasaklanmaya çalışılıyor. Yıllardır yürüttüğümüz mücadelede hukuki bir zafer kazanmışken, kazanılmış hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

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Aylin Nazlıaka