Özel’den soruşturmalara tepki: Suçlu icat ediyorlar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa ziyaretleri kapsamında Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş ve CHP Ahmetli İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmalarda, 31 Mart’ta milletin kararını verdiğini söyledi ve kayyumlarla soruşturmalara şu sözlerle tepki gösterdi: “Millet ne dediyse o olması lazım ama bunu hazmedemedi. Geçtiğimiz aylarda Siirtlilerin seçtiği belediye başkanına kayyum atadı. Bugün Van’daki belediyeye kayyum atıyor. Suçu varsa belediye meclisinin içinden seçer.

TEMİZ KÂĞIDI VERMİŞSİN

Ceza konuşulduğu anda mahkeme kararını bekleseniz, kesinleşse, kesinleşince belediye meclisinden seçseniz bir şey olmaz. İstanbul’daki belediyeme kayyum atadı. Beşiktaş Belediye Başkanı’mı içeriye attı. Ovacık Belediye Başkanı’na kayyum atadı. Hazmedemiyor ve sürekli belediye meclis üyelerini alıyor, tutukluyor. Bu adamlara temiz kâğıdı vermişsin. Aday gösterirken devlete soruyorum, teminatım devlet. Aday oldular. Belediye meclis üyelerinden suçlu icat ediyor. Listelerimde eski AK Partili de var MHP’li de var eski DEM’li de var. Yeter ki temiz kâğıdını alsın, getirsin. Patron millettir. Millet kimi seçtiyse baş tacı. Suçu varsa ayırırsın, belediye meclisinin içinden seçtirirsin ama böyle hazımsızlık doğru bir mesele değildir.”

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‘23 MART’TA ADAY İÇİN OY VERİN’

Üyelik çağrısında bulunan Özel, “Size söz veriyorum. Çok yakında, 23 Mart’ta buraya sandık kurulacak. Burada Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksiniz. Ahmetli’de üye olmayan kim varsa gelsin. Babaevinin kapısı ardına kadar açık” dedi.

CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İMAMOĞLU’NA DAVET YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Edirne’de üç günlük kampa giren CHP’li il belediye başkanları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayları önseçimine katılmaya davet etti. Ortak bildiride, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a tutumundan dolayı teşekkür edildi.

CHP’li il belediye başkanları toplantısı sonuç bildirgesi özetle şöyle: “Partimizin erken seçim talebini ve cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesi için başlatılan demokratik önseçim sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Bu süreçte önseçime katılmayacağını ancak üyelerimizin kararına saygı duyacağını ifade ederek birlik ve beraberliğimize sahip çıkan Mansur Yavaş’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

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ÖNSEÇİMDE ADAY OL

Gelinen aşamada yargı baskısıyla yarış dışında tutulmak istenen Ekrem İmamoğlu’nu millet adına göreve davet ediyor, önseçimde aday olmaya çağırıyoruz. Partimiz, tüm kadrolarıyla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyecek. Erken değil, derhal seçim.”