Özel’den soruşturma çıkışı: Sözlerimin arkasındayım

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı namazını memleketi Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Özel, cami çıkışında şu açıklamalarda bulundu: “Bu bayram, bize bayram gibi gelmedi. Çok sayıda arkadaşımız haksız ve hukuksuz yere iftiralarla tutuklandı. Büyük bir algı yönetimi için CHP’nin pırıl pırıl belediye başkanları, başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli birtakım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Biz, kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden, 47 yıl 2’nci parti çıkmış ama millete ‘gık’ dememiş, çalışarak başarmış bir partiyiz. Bütün yargılamaların televizyonlardan yapılması, suçlamaların da bunlara verilen cevapların da iddianın da iftiranın da karşısındaki kanıtın ve masumiyetin televizyonlardan yayınlanmasını bir kez daha ifade ediyorum. Hepsinin koluna iki polis sokup, sanki büyük bir suç örgütü varmış gibi 50-60 yıl öncede bıraktığımız görüntüleri yaşattılar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Hâlâ acıyor. Darbe döneminde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim başkanlarıma, bürokratlarıma kimse yapamaz. Herkes ayağını denk alacak. ‘Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim’ dedim. Aynı cümlemin altına imza atıyorum. Bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak. Yaşatanı bin pişman ederim.”