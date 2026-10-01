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Özel'den Soma'da hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı

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#Soma Maden Faciası#Özgür Özel#Maden Kazası
Özelden Somada hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı mesajı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 22:41

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Soma'dan gelen acı haberin yüreklerini yaktığını belirtti.

Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Madende yaşanan göçükte hayatını kaybeden iki madenci kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kurtulan iki madencimize acil şifalar temenni ediyorum. Göçük altında bulunan üç emekçimizden bir an önce iyi bir haber almayı bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, Soma, Bergama ve Kınık belediye başkanlarımız ile il ve ilçe başkanlarımız arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. Yaşanan olayın nedenlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesinin takipçisi olacağız."

 

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#Soma Maden Faciası#Özgür Özel#Maden Kazası

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