Özel’den sokak hayvanları çıkışı: Son çare ölüm değil

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sokak hayvanları ile ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Milyonlarca canlının ölümünü onaylamayacaklarını belirten Özel, özetle şunları söyledi: “Bugüne kadar devlet iradesiyle bir an önce yapılması gereken ve ertelenen kısırlaştırma kampanyası 81 ilde bir an önce başlatılmalı. Hayvan hakları fonu ile bir kısırlaştırma yapılmalı. Efendim yapılan yapılır, yapılmazsa son çare mon çare... Ölüm son çare değildir. Milyonlarca canın katledilmesine asla izin vermeyiz.”

YERLİKAYA-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Özel dün katıldığı Sosyal Demokrasi Derneği’nin panelinin ardından gazetecilerin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ziyareti ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin sorusu üzerine de şöyle dedi: “MHP’nin içindeki bazı odaklar CHP ile kavga etmek istiyorlar. Çünkü MHP, CHP ile kavga etmediğinde içeride bir sorun daha görünür oluyor. Benim ilgim ise başkentin orta yerinde torbacılara vurdurulan Sinan Ateş’in evlatlarıdır, eşidir. Sadece bir ittifak ya da bir partinin içi karışmasın diye o cenazeyi yerde bırakan anlayışla ben mücadele ediyorum. Sayın Yerlikaya’nın ziyaretinden sonra veya evvelsi gün, görevden alma gerçekleşti. Görevden alma, bir hesap sorma biçimi değildir. Hesabı hepimiz adına mahkemeler sorar.”

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HÂKİMİN SİLAHLARLA GÖRÜNTÜSÜ

Özel, bir hâkimin dinlenme odası olduğu öne sürülen yerde uzun namlulu silahlarla çektirdiği fotoğrafa da şu tepkiyi verdi: “Altındaki Türkiye’de satılan en pahalı araba ki sorulan soruya ‘Borsada kazandım’ demiş. Bunlar birilerinden aldıkları talimatı yerine getirerek, birileri adına kanunsuz güç kullanarak, bu gücün sarhoşluğu ile altlarında pahalı arabaları, arkalarında uzun namlulu silahları ile hepimize meydan okuyor. Bu bir başkaldırı meselesidir. O orada oturdukça Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, nasıl koltuğunda oturacaktır?”

KİBİR BAŞARININ ÖNÜNDE ENGEL

- Özel, paneldeki konuşmasında ilk seçimde iktidar olma hedefini vurgulayarak, “Kibir, ihtiras, kurumsal çatışmalar ve her türlü bahane başarının önünde engeldir ve bu partinin başarıya kilitlenmiş yönetim iradesi tarafından tasfiye edilecektir. Gözlerinin içine baktığımda 409 belediye başkanında da bu inancı, kararlılığı gördüm. Onları bu ülkenin geleceği adına hem denetleyin hem de destekleyin” dedi.