Özel’den sokak hayvanları çağrısı: Feda edecek tek can yok

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Sokak köpekleriyle ilgili yaşanan güvenlik endişeleri konusunda net bir tutumumuz var. Özellikle sabah erken saatlerde camiye ya da okula giden vatandaşların güvenlik sorunu yaşaması kabul edilemez ve bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ancak, bu köpekleri öldürmek isteyenlere karşı açıkça konuşuyorum. 2020 yılında tüm siyasi partilerin katkıda bulunduğu hayvan haklarını koruma komisyonu çalışmaları yapıldı. Hazırlanan raporda, hayvan popülasyonunu düşürme yöntemleri arasında öldürme ya da itlaf gibi öneriler yer almıyor.

BİR ECZACI OLARAK BİLİYORUM

Hayvan hakları fonunun kurulması var. Bu rapor hem AK Parti’nin hem de MHP’nin imzasını taşıyor. ‘Toplayalım öldürelim...’ Böyle bir yaklaşımın sonuç vermesi mümkün değil. Bir eczacı olarak ötanazi faaliyetini biliyorum. Acı çekmeden öldüreceğiz diyor. Maliyeti kısırlaştırmaktan pahalı. Toplam altı kat maliyet var. Bir bilgisizlik yoksa inanılmaz bir vicdansızlık var. Feda edilecek bir tek canımız yok. Barınak sayısını artırmak, kısırlaştırma kampanyası başlatmak zorundayız. Sorunu göreceğiz, cinayete prim vermeden hep beraber çözeceğiz. Ben elimi taşın altına koymaya hazırım.

Haberin Devamı

GEZİ TUTUKLULARI

(Gezi Parkı eylemlerinin 11. yılı) Gezi’yi, özgürlük ve dayanışma ruhuyla selamlıyorum. Arkadaşlarımızın tutukluluk halleri bir hak ihlali teşkil etmektedir ve Anayasa’ya aykırıdır. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli ile görüşmelerde bunun hızla çözülmesini ifade ettim.

Bu pazar Rize’nin yiğit insanlarıyla buluşup Çaykur işçilerinin kadro taleplerini gündeme taşıyacak, çay üreticilerinin haklarını konuşacağız. Türkiye’nin tüm demokratlarını, ister Laz, ister Çerkez olsun, hangi partiye mensup olursa olsun, çay ittifakına davet ediyorum.”

DÜNYAYA İSRAİL’İ KINAMA DAVETİ

- ÖZGÜR Özel “İsrail’in Gazze’ye saldırıları, çoğu kadın ve çocuk 36 bin insanın ölümüne yol açtı. Refah bölgesindeki çadır kampın bombalanması sonucu 40 Gazzeli daha hayatını kaybetti” diyerek şöyle devam etti: “Uluslararası Adalet Divanı’nın ‘saldırıları durdurma’ kararına rağmen devam eden saldırıları şiddetle kınıyorum. Dünya ülkelerini İsrail’in bu katliamını kınamaya davet ediyorum. Bugün siyasi akrabalarımız tarafından yönetilen Norveç, İspanya ve İrlanda’nın Filistin’i tanıyacaklarını duyurmalarıyla büyük mutluluk duyuyorum.”

Haberin Devamı

FOTOĞRAF: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA

DEMİRER’E CHP ROZETİ

İYİ Parti Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Taner Demirer, dün CHP’ye katıldı. Demirer’in rozetini TBMM Grup Toplantısı’nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.