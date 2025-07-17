Özel’den siyasi yasak yorumu: Seçime yetişmez

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun duruşmasına katıldı, daha sonra İmamoğlu ve CHP’li isimleri ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, İmamoğlu’na verilen 1 yıl 8 aylık hapis ve siyasi yasak kararını değerlendirdi: “Bu yönüyle aslında bu kadar organize bir kötülüğün içinde geldiğimiz noktada bir siyasi yasak meselesinin çıkmamış olması benim açımdan olumlu. Ama bu kadar saçma sapan bir durumda üç suçlamadan ikisinden ceza verilmesi elbette ki son derece ayıplı bir durum. Bu berbat atmosfer içinde bu kararın olabilecek en kötü karar olmadığını değerlendiriyorum.

DİPLOMA DAVASI

Diplomadan, 28 kişinin diplomasını birlikte iptal ettiler. Ekrem Başkan’ın davayı ayırmış 28 kişiden. Tek başına onun diploma iptal davası için, evrakta sahtecilik. Niye Ekrem Başkan’a? Çünkü acelesi var. Tam da suçüstü durumu budur arkadaşlar.

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YASAK SINIRINA GİRMİYOR

Şöyle arkadaşlar, eğer tehdit suçundan yüksek miktarda ceza alıp da tehdit suçunun Yargıtay aşaması olmadığı için, İstinaf’ta onaylansa çok kısa sürede siyasi yasak gelebilirdi. Ama oradan 2 ay 15 günlük bir ceza verildiği için, bu ceza siyasi yasak sınırına girmediği için bu tehlike ortadan kalktı. O yüzden şimdi bu kararı birkaç ay içinde İstinaf’ta onaylatıp siyasi yasak getiremezler. Başka suçtan, hakaret iddiasıyla da 1 yılın üzerinde ceza verdiler. 1 yılın üzerindeki cezalarda siyasi yasak geliyor. Bunun kesinleşmesi için önce İstinaf, sonra Yargıtay gibi seçime kadar yetişmeyecek şeyler var.”

Özel, “‘Seçime yetişmez’ dediğiniz hangi tarih?” sorusuna ise “Ben 2 Kasım’ı söylüyorum da gelecek sene nisanda yapsa da gelecek sene kasımda yapsa da yetişmez. Yargıtay’da ne kadarda çıkıyor. Yetişmez. Ondan tasalanıp diplomaya saldırıyorlar” diye yanıt verdi.

CUMHURİYET’İ KORUYUN

Dün akşam da İstanbul Kartal’da ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katılan CHP Lideri Özel, özetle şunları söyledi: “Buradan bütün Cumhuriyet Savcılarına bir kez daha sesleniyorum. Bu kadar muhteşem bir unvan olmaz. Atatürk, bizlere Cumhuriyet unvanı vermedi. Ne milletvekilinde var ne eczacıda ne doktorda. Öğretmende dahi yok. Ama size Cumhuriyet’i koruyun diye, beytülmala el uzatanın elini kırın diye yetkiler vermiş. Ya Cumhuriyet’i koruyun ya o unvanı bırakın kardeşim.”