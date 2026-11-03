Özel’den Sinirlioğlu’na kutlama telefonu

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2026 07:00
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’ne aday gösterdiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu’nu telefonla arayarak kutladı.
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YENİ Parti’den verilen bilgiye göre Özel, Sinirlioğlu’nun seçilmesi için BM üyesi ülkelerin hükümet, hükümet ortağı ya da muhalefette bulunan tüm sol, sosyal demokrat ve sosyalist kardeş parti liderlerine mektup yazarak destek isteyeceklerini iletti. Sinirlioğlu da Özel’e desteği nedeniyle teşekkür etti.