Özel’den Sinirlioğlu’na kutlama telefonu

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YENİ Parti’den verilen bilgiye göre Özel, Sinirlioğlu’nun seçilmesi için BM üyesi ülkelerin hükümet, hükümet ortağı ya da muhalefette bulunan tüm sol, sosyal demokrat ve sosyalist kardeş parti liderlerine mektup yazarak destek isteyeceklerini iletti. Sinirlioğlu da Özel’e desteği nedeniyle teşekkür etti.