Özel’den SGK yanıtı: ‘Amaçları hizmeti aksatmak’

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Balıkesir ve Bursa’yı ziyaret etti. Özel, konuşmalarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan birikmiş borçlarını ödesin. Öyle 25 kuruşa simit yok” sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Esas hazımsızlık şu, diyor ki belediyeler hizmet etmek istiyor. Geçmişten bugüne AK Parti’den aldığımız belediyelerde, bilhassa SGK ve vergi dairesine inanılmaz borçlar var. Zamanında parayı yatırmamış, SGK’nın parasıyla gelmiş burada belediyecilik yapmış ona rağmen kazanmışız. Şimdi diyor ki, ‘AK Parti döneminde ödenmeyen parayı, MHP döneminde ödenmeyen parayı, bir seferde faiziyle senin paralarından keseceğim.’

Bunun tek amacı var. Belediye başkanlarımızın elini kolunu bağlamak, hizmeti aksatmak, bunun üzerinden ucuz siyaset yapmak. Buradan sesleniyorum. Öyle belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP’yi yıpratacağını düşünüyorsan aldanıyorsun. Halk arkamızda, millet arkamızda. Bunu millet görüyor. Sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak.

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EN BORÇLU 5 BELEDİYE

(SGK’ya belediyelerin toplam borcunun 14 milyar 699 lira olduğunu belirterek) En borçlu belediyeler AKP’den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. Bakın en borçlu 5 belediye, 5’i de AKP’den aldığımız belediyeler. Şimdi kendi ödemedikleri parayı bizden kesmeye kalkıyorlar.”

MİLLET SAHİP ÇIKACAK

Özel, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaptığı açıklamada da “Bu bir mali darbe girişimidir. Milletin seçtiklerine hizmet edemez noktaya getirmek, geçmişten gelen borçları, faiziyle tahsilata koymak, onlara hizmet ettirmemek, milleti yönetilmeyen bir belediyeye mahkum etmeye çalışmak mali bir darbe girişimidir. Tüm darbeler darbecilerin pişman olmasıyla, gözden düşmesiyle, itibar kaybetmesiyle sonlanır er ya da geç. Onun için buradan uyarıyorum. Bu milletin seçtiklerine darbe yapmaya kalkma. Bu milletin seçtiklerine millet sahip çıkacak” ifadelerini kullandı.

CHP’DEN SGK BORÇLARINA SÜRPRİZ ÖNERİ

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın “kaynağından keseceğiz” açıklamasının ardından borç bildirimleri yapılan belediyelerin SGK’ya olan borçları için CHP’den sürpriz öneri geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, bu borçların sokak hayvanları için “kısırlaştırma fonu”na dönüştürülüp kaynak sıkıntısı yaşayan belediyelere aktarılmasını önerdi. Bulut, dün bir araya geldiği gazetecilerle sohbetinde, “Ya yeni kaynak ayrılıp verilmeli ya da kaynağından kesileceği söylenen SGK borçları kısırlaştırmalarda kullanılmak üzere fon olarak belediyelere aktarılmalı” dedi.

KATLİAMDAN KURTARDIK

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemeye değinen Özel, “Sokak hayvanları elbette büyük bir sorun. Ama çözümü katliam değil. Bakın CHP’nin bütün milletvekilleriyle ayrı ayrı gurur duyabilirsiniz. Onlar olmasaydı bütün sakat köpekler ya da barınağa toplanıp bir ayda sahiplendirilememiş köpekler çamaşır suyuyla zehirlenerek 6 saat içinde acı acı seslerle katledileceklerdi. Grubumuz mücadele etti ve canlarımızı katliamdan kurtardı. Ancak tehlike geçmiş değil.”

ÇİTÇİYE MÜJDE

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Öte yandan Bursa’nın Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde çiftçilerin sorunlarını dinleyen Özel “Birileri ithalatçıya para kazandırsın diye, birileri yurtdışında araziler kiralayıp orada tarım üretimi yapsın diye bu çiftçiyi mağdur ettiler, yalnız bıraktılar” dedi. Kavun ve karpuz üreticisine de müjde veren Özel “Büyükşehir Belediye Başkanımız hepsini alıyor. Hem kavun karpuz üreticisi mi mağdur halde bırakmayacağız, hem de bu sıcak yaz gününde marketlerde, manavlarda kavuna karpuza ulaşamayan yoksulların, çok çocuklu ailelerin bu mağduriyetini gidereceğiz. Teşekkür ediyoruz Mustafa Bozbey’e, teşekkür ediyoruz bu halkçı belediye başkanımıza” dedi.



