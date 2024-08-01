Özel’den SGK tepkisi: Borçları sizden devraldık

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Eskişehir’deydi. Partisinin il başkanlığına geçen Özel, ziyaretin ardından il başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Özel, “İktidar partisi, CHP’nin belediyelerdeki başarısından inanılmaz rahatsız. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Biz bu belediyeleri nasıl çalıştırmayız, onun yoluna bakıyorlar. Maalesef böyle, şaka değil, bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız” dedi.

İCRA KÂĞIDI GÖNDERDİLER

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) tüm belediyelere icra kâğıdı gönderdiğini anlatan Özel, şunları söyledi:

“Şimdi mali darbe girişimi. Bütün belediyelere SGK’dan yazı yolladılar. Teker, teker belediyelerimize icra kâğıdı geliyor. Efendim, ‘SGK borçlarını faiziyle ödeyin’. Kardeşim bu belediyelerin çok önemli bir kısmını sizden devraldık. Bu seçimde devralmadıysak, bir öncekinde devraldık.

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1 LİRA VERGİ ÖDEMEMİŞ

Bu Ankara’nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira SGK, vergi ödememiş ki. Geçen sefer almışız, faiziyle katlanmış, katlanmış buralara gelmiş. Süreç içerisinde nasılsa belediyeler AK Parti’de, SGK ve vergi borçlarına af çıkarıyorlar. Faizlerini siliyorlar, uzun taksitlere bölüyorlar. Böyle olunca da bütün belediyeler böyle davranmaya başlamış. Burada suç belediye başkanında da değil. Ülkeyi yönetenin yönetim biçiminde. Şimdi de gelmişler yıllardır yapmadıklarını, belediyeleri CHP aldı diye faiziyle birlikte ödeyin.

YEMEĞİ GÖKÇEK YESİN

Yemeği Melih Gökçek yemiş, hesabı Mansur Yavaş ödesin. Mali olarak elimizi kolumuzu bağlayacaklar, hizmet edemez hale getirecekler. Sonra CHP hizmet etmiyor diyecekler. Bunun üzerinden kendilerine oy toplayacaklar. Bu millet bu kötülüğü görmez mi? Kötülükle siyaset olmaz.”

BİR CANA KIYMAYACAĞIZ

TBMM’de kabul edilen sokak hayvanları yasasına da tepki gösteren Özel, belediyeler olarak hiçbir cana kıymayacaklarını ifade ederek, “Biz çaresiz kalsak da parasız kalsak da tüm imkânsızlıklar olsa da bu gizli talimatı, üstü örtülü katliam yasasındaki talimatı uygulamayacağız. Bir tane cana kıymayacağız. 411 belediyemizde bulunduğumuz yerde duruyoruz. Gücümüzün yettiği kadar toplarız, gücümüzün yettiği kadar barınak yaparız, kısırlaştırırız, sahiplendiririz” diye konuştu.

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GENCO ERKAL HEPİMİZİ ÜZDÜ

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal’ın kan kanseri nedeniyle hayatını kaybettiğini de hatırlatan Özel, “Bir ulu çınarımızı kaybettik. Genco Erkal, bir Cumhuriyet sanatçısıydı. Türkiye’nin en önemli tiyatro sanatçılarından bir tanesiydi. Dile getirdiği şiirlerde hepimizin yüreklerine dokunan Genco Erkal, Nâzım Hikmet’i en iyi okuyan kişiydi. Onu da muhalif kimliğinden dolayı üzdüler. İfadelere çağırdılar. Bugünkü kötü haberden dolayı çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

HANİYE SUİKASTI

Özgür Özel, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesiyle ilgili şöyle konuştu: “Biz nerede bir şiddet varsa, nerede bir ölüm varsa bundan üzüntü duyarız. Biz İsrail’in Filistin’e yaptığı devlet terörünü de kınıyoruz. Hamas’ın ekim ayında başlattığı saldırılar hepimizi üzmüştü, suçsuz insanlar öldü ama ‘Orada suçsuz insanlar öldü, biz buna karşılık veriyoruz’ diye 40 bin kişi öldürdüler, halen daha durmuyorlar. Tabii Netanyahu’yu Amerika’da alkışlayanlar bu katliamın ortaklarıdır. Hamas liderinin öldürülmesi de bir şiddet olayıdır, bir cinayettir. Biz onu da tasvip etmiyoruz. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, akan her damla kan, akan her damla gözyaşı bizim yüreğimizi sızlatmaktadır.”