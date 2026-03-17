Özel’den şehit ve gazi yakınlarına: Tek kişinin sorunu kalmayacak

“BU teklif daha beklerse, bekler bekler CHP’nin iktidarını bekler. Buradan size söz veriyoruz. 18 kanun teklifi, o güne kadar Meclis’ten geçmediyse, iktidarımızın ilk bir ayında tamamını geçirmek boynumuzun borcudur. O 18 kanun hayata geçtiğinde ne olacak? Hiçbir gazi açlık sınırında yaşamaya mahkûm olmayacak. Şehit aileleri ve gaziler kısıtlama olmadan kamu ve özel hastanelerden tamamen ücretsiz yararlanacak. Protez ve tekerlekli sandalyede SGK kısıtlamaları ortadan kalkacak. Ucuzunun ödenmesi, arada fark talep edilmesi ya da pahalının bir şekilde bulunamaması gibi bahanelere asla sığınılmayacak. Gazilerimiz son teknoloji protez kullanacaklar. 18 Mart’ta 19 Eylül’de birer maaş ikramiye uygulamasına geçilecek. İstihdam olanakları genişletilecek. Tüm gazilerimize yeşil pasaport hakkı verilecek. Havalimanlarında tüm gazilerimize VIP geçişi öncelikli geçiş imkânı sunulacak. Milletvekili VIP’den geçerken gazilerimizin bu imkândan yararlanamamasını asla kabul etmiyoruz. Şehit aileleri ve gazilere elektrik, su, doğalgaz yüzde 50 indirimli olacak. Vukuatlı nüfus cüzdanlarında şehitlerimizin isminin karşısında ölü değil, şehit yazacak. Gaziler arasında hiçbir ayrım yapılmayacak, terörle mücadelede yaralananlar mazeretsiz şekilde gazi sayılacaklar.

ŞEREF SÖZÜ VERİYORUM

Biz ‘Ben şehit olayım senden önce’ diye arkadaşıyla yarışanlardan şehit olanların ailelerine, kahraman gazilere ‘O sorunu varmış, bu sorunu varmış…’ Bu memlekette bu salondaki tek kişinin sorunu kalmayacak. Hepinize namus ve şeref sözü veriyorum.”