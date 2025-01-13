Özel’den seçim yanıtı: Eğer varsa biz varız

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İzmir’de dün CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Korkusuz Kentler Çalıştayı’nda konuşan, Kent Lokantası açılışına katılan ve Çiğli Belediyesi’ni ziyaretin ardından da gazetecilere açıklama yapan Özgür Özel özetle şunları söyledi:

(Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Şanlıurfa’da yeniden adaylık sinyali verdiğine ilişkin soru üzerine) “Cumhurbaşkanı yeniden aday olmak istiyorsa bunun bir yolu var, Meclis’te 360 milletvekilinin seçimlerin yenilenmesi kararını alması lazım. Eğer varsa, biz varız. Hemen gelsin. İsterlerse bu hafta seçim kararını alabiliriz. Biraz zamana ihtiyacı varsa, kendisine 2025’in ekim sonu, kasım başını işaret etmiştik. Martta yapmak istiyorsa martta, ekimde yapmak istiyorsa ekimde. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Devir teslim için sabırsızlanıyoruz. Gelsin, aday olsun. ‘Yok aday olacağım’ deyip, sanki yeniden seçilme gücü varmış gibi gösterip kaçak dövüşmesin. Hemen grubuna talimat versin, kararı bu hafta alalım.”

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MİLLETİN DAYANACAK GÜCÜ YOK

(Erken seçim için 2027 yılının 2’nci yarısı için tarih verildiği hatırlatılınca) “Öyle 2027’ye kadar milletin dayanacak gücü yok. Millet aç, millet zorda. 14 bin 500 emekli maaşı vereceksin sonra ‘2027 sonlarında’ diyeceksin. O güne kadar orada kalmayı size kim garanti ediyor da böyle bir şeye cesaret ediyorsunuz? O darı ambarından çıksın, rüyadan uyansınlar. Kendilerine güveniyorlarsa bu hafta seçim kararı alsınlar, hodri meydan.”

(MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak’ın daha sonra dilim sürçtü diyerek düzelttiği, teröristbaşı Abdullah Öcalan için ‘Öcalan beyefendi’ ifadesi) “Bunu herhangi bir muhalefet vekili ya da sokakta vatandaş söylese vekil için fezleke hazırlanır, vatandaşın kapısına da koçbaşıyla gelip sabahın köründe girerler. Eskiden ‘Sayın Öcalan’ diyenlere ağza alınmayacak laflar edenler şimdi bu noktalara geldi. Hiçbir şey uzun süre gizli kalmaz. O ifadeler sadece MHP’deki o vekile mahsus dil sürçmesi değil. Bazı görüşmelerde çok üst düzeydeki MHP’liler tarafından kullanıldığından haberdarız ama bugün ispatlayacak bir şey yok. Zaman bu ifadelerin kimler tarafından nasıl kullanıldığını ortaya çıkartacak. MHP’deki bu kırılmayı hep birlikte takip etmeye devam edeceğiz.”

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İYİ GÜNDE BİZİMLE HALAYA DURANLAR...

Belediyelerin SGK’ya borçlarına da değinen Özgür Özel, 31 Aralık 2024’te İller Bankası’ndan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hesabına yatması gereken paranın 3.7 milyar TL olması gerektiğini belirterek şöyle devam etti:

“Alınacak bu ödenekle 7 Ocak’ta maaşlar ödenecek. Ancak, bu paradan 1.7 milyar lira İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borcunu faizleri ile birlikte kesiyor. Böyle bir paranın bu kadarı kesildiğinde ne olacak? Maaşlar ödenemeyecek, çalışanlar mutsuz olacak, şehir tedirgin olacak ve belediyecilik hizmetleri tartışmaya açılacak. 32 şirketin 30’una maaş ödendi. Sadece İZELMAN ile İZENERJİ birkaç gün kaynak arayışından dolayı beklemeye alındı. O gün halden anlamayan, normalde dost görünen, işler doğru gittiğinde halaya birlikte duranların nasıl karşımıza geçtiğini bir kenara not ettiğimizi bütün İzmir bilsin. Sorun iki gün içinde çözüldü, maaşlar yattı. Yapacakları her türlü kötülüğe, tuzağa ve takacakları çelmelere karşı hazırlıklar yapıldı.”