Özel’den seçim vaatleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi’ndeki buluşmada partisinin vaatlerini özetle şöyle sıraladı:

DEMOKRASİ: Türkiye’yi çoğulcu, demokratik bir ülke haline getireceğiz. Bir daha hiç kimse bugünkü Cumhurbaşkanı’nın yetkilileriyle donatılmayacak. Cumhurbaşkanı, tarafsız ve kapsayıcı olacak. Cumhurbaşkanı dahil herkes denetlenecek. Kuvvetler ayrılığı gerçek anlamda tesis edilecek. Meclis hak ettiği güce kavuşacak. Demokratik parlamenter sisteme geçilecek.

TARAFSIZ YARGI: Bağımsız, tarafsız, adil, hızlı bir yargı sistemi için kapsamlı bir adalet reformu hazırlıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında adalete erişilemediği için toplumsal travma yaratmış olan tüm davaların yeniden görülmesinin önü açılacak.

VERGİ REFORMU: Vergi adaleti için kapsamlı bir vergi reformunu hayata geçireceğiz. İlk olarak dolaylı vergilerin, toplam vergileri içindeki payını OECD ülkeleri seviyesine, yani bugünkü yüzde 65 seviyesinden yüzde 30’lu seviyelere düşeceğiz. Temel tüketim ürünlerini vergiden muaf tutacağız. Doğalgazdan, mutfak tüpünden, tırnak makasından, zaruri ev aletlerinden özel tüketim vergisi alınmayacak. Çalışanlar üzerindeki ağır gelir vergisi yükü mutlaka azaltılacak. En düşük emekli maaşı, asgari ücrete yükseltilecek. Emeklilerimize bayramlarda bir asgari ücret ikramiyeyi derhal hayata geçireceğiz. Kamuda israfı mutlaka bitireceğiz.

VİZESİZ AVRUPA: Türkiye’nin pozisyonu dışarıdaki güçlü ülkelere, Amerika’ya, Rusya’ya ve onlarla kurulan kişisel ilişkilere göre değişmeyecek. Pasaportumuz saygınlık kazanacak. Avrupa Birliği’ne tam üyelik için tüm adımları hızlı ve etkili şekilde atacağız. Yasaksız bir Türkiye’ye, vizesiz Avrupa’ya kavuşturacağız.

SAVUNMA SANAYİ: Tüm Cumhuriyet hükümetlerinin ve milletimizin ortak eseri olan savunma sanayimiz; etkin, adil ve denetlenebilir proje yönetimi ile kayırmacılıktan uzak, personel yönetimi ile daha da güçlenecek. Kendisine tevdi edilen görevleri etkin biçimde yerine getiren, barışta caydıran, savaşta kazanan bir Türk Silahlı Kuvvetleri hedefine ulaşmak için gerekli tüm tedbirler alınacak. Yine en önemli güvenlik sorunlarından biri olan uyuşturucu ve organize suç örgütleri ile etkin mücadele için gerekli tüm tedbirler alınacak.

FAHİŞ FİYATLAR: Ülke kaynaklarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda öngörülebilir, hesap verebilir, verimli şekilde planlamasını sağlamak için Türkiye Planlama Teşkilatı’nı kuracağız. Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz. Bu sistemle hem fiyat istikrarı sağlanacak hem de çiftçi korunacak. Hayvancılık destekleriyle yurtdışından et ithalatını bitireceğiz, et üretimini artıracağız. Gıda fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı denetimleri sıklaştıracağız. Zincir marketlerle yerel üretici arasındaki aracıların azaltılması veya tamamen kaldırılmasını sağlayacağız.

TOKİ VE KALICI YAZ SAATİ: TOKİ’nin yıllık konut üretimi 45 binden 120 bine çıkarılacak. Üretilen konutların en az yüzde 25’i kiralık sosyal konut olacak. Sosyal konut kira bedeli, hane gelirinin yüzde 25’ini geçmeyecek. Sosyal Enerji Destek Fonu’yla ihtiyaç sahiplerine her ay 300 kilovatsaate kadar elektrik, kışın 80 metreküp ve yazın 30 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz sağlayacağız. Kalıcı yaz saati uygulamasına ilk elden son vereceğiz. Kamuda mülakatı kaldırıp liyakatı getireceğiz. Herkes için eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık sistemi kurulacak.

UCUZ İNTERNET: İlk beş yılın sonunda 5G’den 6G’ye geçişi yurt genelinde tamamlayacağız. Ucuz ve hızlı internete erişim hakkını halkımızın hizmetine sunacağız. Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önleyeceğiz. Her mahallede devlet kreşleri açacağız. Adil burs ve kredi sistemi gelecek. Barınmayan genç kalmayacak. Gençlerin aldığı ilk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız.” Özel, ardından il başkanlarını Genel Merkez’deki iftarda ağırladı.

İRAN'A SALDIRIYA KARŞIYIZ

“Bölgemiz bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Bölgemizin Amerika ve İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen müdahalelerine maruz bırakılmasını reddediyoruz. Bu anlayışla komşumuz İran’a yapılan saldırıya karşı çıkıyoruz. Mevcut krizin bir an evvel diplomasi masasına dönülmesi ve uzlaşıyı esas alan bir yaklaşımla çözülmesini savunuyoruz. Bölgemizin huzuru ve güvenliği, ülkemiz için hayati öneme sahiptir. Burayı istikrarsızlaştıracak her türlü girişimin karşısındayız. Türkiye’nin bu konuda ciddi tutum alması hem ülkemizin güvenliğini sağlamak hem de dünyanın benzer ülkelerinde bu hassasiyetlerin gelişmesine liderlik etmesi için şarttır. İran’daki rejimin baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların sadece ve sadece burada yaşayanlar olduğunu hatırlatmak ve bunun için mücadele etmek siyasi, ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur.”