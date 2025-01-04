Özel’den ‘seçim’ mesajı: Yüzde 15’le geçim olmaz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ardahan’da parti teşkilatı ve belediyeyi ziyaret edip bilgi aldı. Özel belediye binası önünde toplananlara da özetle şöyle seslendi: “Erdoğan diyor ki, ‘Emeklileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmedim. Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmedim.’ Maalesef doğru söylemiyor. Şahit var mı? Şahit, buradaki, Ardahan’daki emekliler. Tayyip Bey gelmeden önce hep kötülediği üçlü koalisyon döneminde rahmetli Ecevit’in son döneminde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretti. Bugün asgari ücret 22 bin lira. 1.5 asgari ücret olsa kaç para olacak emekli maaşı? 33 bin lira. 12 bin lirayı 14 bin lira yapmaya hazırlanıyor. 14 bin lira en düşük emekli maaşı değildir. Emekliyi düşkün hale getirme maaşıdır.

GEÇİM YOKSA SEÇİM VAR

Bugün enflasyonu yüzde 1 olarak açıkladılar. Niye? Açıklanan enflasyon toplam enflasyona etki edecek. Yüzde 2.5-3 çıksa 2 puan fazla zam verecek. Emekliye yüzde 12 değil 11 vermek, 16 değil 15 vermek için. Yine SSK emeklisinin, devlet memurluğundan emekli olanın, BAĞ-KUR emeklisinin cebinden para çaldılar. Yüzde 11’le, yüzde 15’le geçim olmaz. 22 bin lira asgari ücretle, 14 bin lira emekli maaşıyla geçim olmaz. Geçim olmazsa ne olur, seçim olur. Manisa’da benim hemşerilerim bağırıyordu. Burada Ardahanlı hemşerilerim bağırıyor. Eksi 17 derece sıcaklıkta Türkiye’nin öbür ucunda. Manisa’yla aynı ses, ‘Geçim yoksa seçim var.’ Biz CHP olarak dün Bismillah dedik. İlk çağrımızı Manisa’dan yaptık.”

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BESİCİLERİN ŞİKÂYETLERİ

(Ardahanlı besicilerin yapılan ithalattan şikâyetçi olduğunu belirterek) Görüştüğüm besiciler, ‘Biz aslında bütün Türkiye’yi doyururuz, kendi karnımızı da doyururuz ama yurtdışında Güney Amerika’dan angusların gelmesi, bunlara destek verilmesi bunlardan zaman zaman verginin sıfırlanması bizi perişan etti. Onlara destek yerine Ardahan’da hayvancılıkla, arıcılıkla uğraşanlara, süt üretenlere süt ürünleriyle şehrini ve kendini geçindirmeye çalışanlara destek olunması lazım’ diyorlar. Yine diyorlar ki ‘2024 yılında 525 bin yani yarım milyondan fazla hayvan ithalatına izin verildi. Bu bizim idam fermanımız demek’ diyorlar.

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-17 DERECEDE TOPLANDILAR

Buradan Sayın Erdoğan’ı bir kez daha uyarayım. Ardahan’da gece eksi 30 derece, gündüz bu vakitte eksi 17 derece, bu insanlar sana sesini duyuramadıkları için burada toplandılar. Sana ‘Yap’ demiyorum, yapmayacaksın. ‘İthalatı engelle’ demiyorum, söz verdin yandaşlarını zengin edeceksin ama CHP ilk sandıkta gelecek ithalatı yasaklayacak. O kaynakları Ardahan’ın hayvancısına çiftçisine aktaracak.”

‘BABAEVİNE BEKLERİZ’

ARDAHAN’da ilk olarak CHP’ye uğradığını ifade eden Özel, “CHP hepimizin baba evidir. Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘İki büyük eserim var; Biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri CHP’dir’ demiştir. Sabah baba evinde oturduk, konuştuk. Baba evinin kapıları ardına kadar açık. Her gelenin yeri başımızın üzeridir. Baba evi hiçbirimizin tapulu malı değildir. Üzerinde ne Özgür Özel, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne İsmet İnönü, ne Bülent Ecevit yazar. Tapu bir kişiye kayıtlı, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Öyle olunca geçmişte hangi partide olmuş olursa olsun tüm Ardahanlıları baba evimize bekleriz” diye konuştu.