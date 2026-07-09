Özel’den savunma tepkisi

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Erken saatlerde davanın görüldüğü Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gelen Özel, “Üç-üç buçuk ay boyunca dinlediler, şimdi savunma yapma zamanı geldiğinde kısıtlama yapıyorlar. En kötü mahkemeler bile mahkeme taklidi yapmaya çalışıyorlar, tarihteki bir çok siyasi davada. Burada onların öyle bir kaygıları da yok. Mahkeme taklidi bile yapmaya çalışmayan bir düzmece kurguyla karşı karşıyayız... Bunların hepsi her yerde bozma gerekçesi ama adamın derdi ‘bu dava bozulur’ değil ki. Adamın görevi, ‘Ekrem kendini savunmasın.’ Tek eyleme 1 gün veren kişi, 143 eyleme yarım gün, 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil. Ekrem Başkan 6 - 7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ailelerine sımsıkı sarılıyoruz. Hakikatten aldığımız güçle, suçsuzluktan aldığımız güçle, haklı olmanın verdiği cesaretle dimdik ayaktayız” dedi.