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Özel’den savunma tepkisi

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#İmamoğlu#DAVA
Özel’den savunma tepkisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 07:00

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun savunmasını dinlemek için İBB’ye yönelik ‘yolsuzluk’ iddiası davasının duruşmasını izledi.

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Erken saatlerde davanın görüldüğü Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne gelen Özel, “Üç-üç buçuk ay boyunca dinlediler, şimdi savunma yapma zamanı geldiğinde kısıtlama yapıyorlar. En kötü mahkemeler bile mahkeme taklidi yapmaya çalışıyorlar, tarihteki bir çok siyasi davada. Burada onların öyle bir kaygıları da yok. Mahkeme taklidi bile yapmaya çalışmayan bir düzmece kurguyla karşı karşıyayız... Bunların hepsi her yerde bozma gerekçesi ama adamın derdi ‘bu dava bozulur’ değil ki. Adamın görevi, ‘Ekrem kendini savunmasın.’ Tek eyleme 1 gün veren kişi, 143 eyleme yarım gün, 6 saat süre veriyor. Avukatlar dahil. Ekrem Başkan 6 - 7 saat konuşacak, avukatları hiç konuşmayacak. En evrensel hukuk kuralıdır. Savunma hakkı kısıtlanamaz. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Ailelerine sımsıkı sarılıyoruz. Hakikatten aldığımız güçle, suçsuzluktan aldığımız güçle, haklı olmanın verdiği cesaretle dimdik ayaktayız” dedi.

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#Özgür Özel#İmamoğlu#DAVA

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