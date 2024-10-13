Özel’den ‘savunma fonu’ tepkisi: Savaş falan çıkmayacak

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa programı kapsamında Soma ilçesi Yırca köyünde Zeytin Şenliği’ne katıldı. Özel, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Savunma Sanayii Destekleme Fonu kanun teklifi vermişler. Bu fona hepimizden para keseceklermiş. Teklifi veren AK Parti Grubu Başkanı Abdullah Güler, ‘Bu kanun İsrail’in Türkiye’ye saldırma tehdidine karşı milli güvenliğimizi güçlendirmek için verildi’ diyor. Yani geçen hafta ‘İsrail saldıracak’ diye laf ortaya atmanın arkası bizden, ev, araba alandan, vergi verenden, sigortalı çalıştırandan ve her türlü beyannameden, hepimizden 70 milyar lira vergi toplamak. Bizden 70 milyar istiyor.

‘HER BİRİMİZ NEFERİZ’

Onun için buradan bütün Türkiye’ye sesleniyorum; bu ülkenin güçlü bir ordusu var. İhtiyaç duyulduğunda her birimiz ordunun neferiyiz. Bu ülke zor günlerden birlikte çıktı. Ama ülkeyi kötü yöneten ve bu kötü yönetiminden dolayı ekonomiyi perişan eden bu iktidar şimdi ‘Savaş çıkacak, sesinizi çıkarmayın’ diyor. Onlara inanmayın. Savaş çıkarsa bu memleketi biz koruruz. Savaş falan çıkmayacak. Savaş çıkacak korkusuyla memleketin gerçek sorunlarının konuşulmamasını isteyen Recep Tayyip Erdoğan bu ülkedeki insanlara yalan atmaktadır, kandırmaktadır. Bunun için mücadele edeceğiz.”

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Özel, zeytin fidanı dikip ağaçlardan hasat yaptı.

HAYVAN KATLİAMIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

- Hayvan hakları yasasında çok büyük bir mücadele verdiklerini söyleyen Özel, “Biz CHP’li belediyeler olarak bu kanunu asla uygulamayacağımızı söyledik. İhbarlar geliyor. Bizzat ilgileniyorum. Belediye başkanlarımız insan üstü gayretle bu işle hep mücadele ediyor. Dün Gebze’de 50 tane hayvan zehirlenerek öldürüldü. Niye? Bu yasa onların kulağına gizlice bunu söylüyor diye. Bunun peşini bırakmayacağız” dedi.