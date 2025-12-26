Özel’den Saran eleştirisi

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Deniz Zeyrek’in YouTube kanalına yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “Bir bütün olarak çok kötü bir süreç yönetimi, hatta kötü niyetli bir süreç yönetimi var. Elbette uyuşturucuyla ilgili operasyonlar yapılabilir, ifadeye davet olabilir. Test sonuçlarına göre hukukun gerektirdiği şeyler yapılabilir. Ama meselenin kendisi daha ilk baştaki gözaltı sürecinde, yurtdışındayken ortaya çıkan haberlerden sonra Sadettin Saran’ın ilk uçağa atlayıp gelmesi, sabahın erken saatlerinde kendi kendine ifadeye gitmesi, ifadeye giderkenki tutumu göz önünde bulundurulduğunda…

BAŞKA NİYETLER

Testin sonucuyla ilgili de tam bir gizlilik olması gerekirken kişisel verilerin korunması noktasında, bir anda Sadettin Saran’ın test bilgisi eşzamanlı koordineli bir şekilde bütün basına servis ediliyor. Sosyal medya hesaplarından bir anda paylaşılıyor. Bir kere burada bir hazırlığın olduğu, bir algı yönetiminin olduğu apaçık ortada. Bu operasyonun başında başsavcılık varsa, bu algı operasyonunu da başsavcılık yönetiyor demektir. Oradaki testin sonucu da onlara emanet. Ardından Saran’ın Fenerbahçe Kulübü’ndeyken jandarmayla adeta kulübün basılması, jandarmanın alıp götürmesi özensizliğin ötesinde kötü niyet ve düşmancadır. Bu, gerçekten yapılan işte amacın ötesinde başka niyetlerin olduğunu hissettiriyor. 1907 yılında kurulmuş olan bir kulübün kapısına jandarmayı dayamak, başkanını almak ne demek?

İTİBAR SUİKASTI

CHP’ye yapılıyorken belki işin bir tarafı siyasi ve ‘kutuplaşma var’ diye insanlar başka bakıyordu. Şu anda örneğin AK Parti ve MHP’liler CHP’ye yapılanın ne anlama geldiğini gördü. Yarın bir başka kulübe yapıldığında bir başkası bunu anlayacak. O yüzden artık insanların sıranın kendisine gelmesini beklemeden bu itibar ve haysiyet suikastına son verilmesini hep birlikte talep etmesi lazım.”