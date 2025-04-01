Özel'den Saraçhane mesajları: Bayram gibi yaşayamıyoruz

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DUDAK UÇUKLATACAK TÜRDEN HÜKÜMLÜLERLE AYNI KOĞUŞTA

“Bu bayramı bayram gibi yaşamıyoruz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa itiraz eden herkesle gönülden bayramlaştık. Hak ettikleri sözleri bayramın sonrasına, hukuk zeminine, siyasette onları mahcup edeceğimiz, milletin de artık yüzlerine bakmayacağı bir sürece bırakıyoruz.

(Gösterilerde tutuklanan öğrenciler) Bazı öğrencilerimiz çeşitli koğuşlara konmuş. Koğuşlarda diğer tür cezalardan tutuklular, hükümlüler var. İki genci koymuşsunuz koğuşa, geri kalanlar hepimizin dudaklarını uçuklatacak bir suç türünden hükümlü. Bu olacak bir iş değildir. Doğrudan psikolojik işkencedir. Bu konuda uyarılarımızı yaptık.

Küfürler, kötü muameleler her bir öğrenci tarafından ayrı ayrı rapor ediliyor. Ters kelepçenin, yatırıp kafaya basmanın, surata tekme atmanın ne olduğunu, nerede yapıldığını ve kimler tarafından yapılmış olabileceğini takip ediyoruz. Bugüne kadar bu milletin evladı olan polisimizi doğrudan hedef gösterecek hiçbir şey yapmadık, sakındık, sakınmaya devam edeceğiz. Ama kötü muamelenin, işkencenin ne affı, ne zaman aşımı olur. Yazılı emir varsa sorumlusu emri verendir. Yoksa uygulayandır. Bundan sonra suça teşvik edilen yazılı emir istesin. Gördüğünüz şahitlikleri unutmadan, gün gün, saat, yer, isim yazarak yazın, kapalı zarfa koyun. Sonunda hesap günü geldiğinde suç işleyenleri ihbar etmek üzere de belgelerinizi bugünden saklayın.

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31 MART’IN YILDÖNÜMÜ

Bugünün bir diğer önemi 31 Mart’ın yıldönümü olmasıdır. Aslında yaşadıklarımızın başı da bugün gelinen noktası da buna bağlıdır. 14’ü büyükşehir 21’i il belediyesi olmak üzere Türkiye’deki 35 ili ve o gece itibarıyla 412 belediyeyi kazandığımız önemli bir başarıdır.

İMZA KAMPANYASI

(Ekrem İmamoğlu’nun davaları) Sonuçta gelinen noktada beş tane her birinde siyasi yasak talebi olan 25 yıllık hapis istemi. 31 yıl önce verilmiş bir diplomanın bütün arkadaşları ile birlikte iptal istemi ile kamera şakası olamayacak, kötü komedi filmlerine konu olamayacak adımları peş peşe attılar. Bir santim eğilmedik.

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Ve şimdi dalga dalga bütün Türkiye’ye yayılan ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ kampanyaları. Bundan sonra CHP Türkiye’deki seçmenlerin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar ‘Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum’ diyen, Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz.”

UYAN DA BALIĞA GİDELİM

CHP Lideri Özel konuşmasında Avrupa’ya da yüklendi: “Avrupa’da kendi evinde demokrasicilik oynayıp, Türkiye’yi sığınmacı yuvası yaparız, parasını veririz Suriyelilere baktırırız. Türk ordusunu Avrupa’ya kalkan yaparız’ diyen arkadaş, bu iktidarın seneye değişeceğini bilecek. Şimdi İngiliz İşçi Partisi açıklama yapmış, ‘Türkiye’de demokrasiden yanayız’ diye. ‘Uyan da balığa gidelim’, onların çok rahat anladığı bir deyim.”

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VOLKAN KONAK MESAJI: İÇİMİZ YANIYOR

Özel sanatçı Volkan Konak’ın konserde hayatını kaybetmesiyle ilgili şöyle konuştu: “İçimiz yanıyor. Dün akşam Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıyı, Volkan Konak’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, ülkemize başsağlığı diliyorum. Volkan Konak müzisyenliğin yanı sıra ülkemiz için onurlu duruşundan asla taviz vermemiş bir aydındır. Bayrağı ilk çekmiş, cesaret bayrağını ilk göstermiş sanatçıdır. O korkmayan, son nefesine kadar yılmayan, devrimciye, o yol arkadaşımıza, o Ekrem Başkan’ın en samimi destekçilerinden birine Allah’tan rahmet diliyoruz.”

MAHİR POLAT ANJİYODAN SONRA YENİDEN CEZAEVİNDE

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Tutuklu bulunduğu Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede anjiyo olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yeniden cezaevine gönderildi. ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmasında ‘silahlı terör örgütüne yardım etme’ iddiasıyla tutuklanan Polat’ın avukatı Erkam Erdem, bir hafta içinde yaşanan iki sağlık sorunu nedeniyle müvekkilinin cezaevi koşullarında kalmasının mümkün olmadığını belirterek şunları söyledi:

UMUYORUZ İTİRAZ OLUMLU KARŞILANIR

“Müvekkil, cezaevinde tek kişilik koğuşta kalmaktadır. Cezaevinde yaşadığı olumsuz olayların tekrar etmemesi ve sağlığı üzerinde kalıcı bir etki yaratmaması için biz yeniden tahliye talebinde bulunacağız. Müvekkilin sağlığı şu an iyi. Destek olan herkese çok selamlarını iletti. Ama elbette bu yaşadığı iki atağın cezaevi koşullarında kalmasından kaynaklandığının farkında. Mahir Bey’in yalnızca kalp damar sorunları yok. Ayrıca uyku apnesi, klostrofobisi ve daha önceden gördüğü bir kanser tedavisi var. Dolayısıyla bunların bütünü de bu krizleri tetikliyor. Bu nedenle sağlık nedeniyle cezaevinde kalmasının mümkün olmadığını kesin olarak gördük. Umuyoruz ki savcılık ve sulh ceza hâkimlikleri de bu itirazımızı olumlu karşılar.” m Özge EĞRİKAR / İSTANBUL