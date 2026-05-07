×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Özel'den SAHA 2026 paylaşımı: Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Savunma Sanayii#SAHA 2026
Özelden SAHA 2026 paylaşımı: Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 19:41

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur. Türkiye'nin bağımsızlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

 

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Fuarı bugün ziyaret ederek yerli teknolojileri yerinde incelediklerini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde atılan her adım, milletimizin ortak gururudur. Türkiye'nin bağımsızlığına, güvenliğine ve geleceğine yapılan yatırımdır. Bu ülkenin geleceğini inşa eden tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, girişimci gençlerimize ve yerli firmalarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanlarındayız.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Savunma Sanayii#SAHA 2026

BAKMADAN GEÇME!