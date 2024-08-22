Özel’den ‘röntgen’li yanıt

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçirdiği kazayla ilgili ortaya atılan iddialara, kırılan ayağının röntgen filmlerini paylaşarak yanıt verdi. Özel, “kurşunla yaralandı” ve “barda saldırıya uğradı” iddialarına “Akıl ve ahlak dışı kampanya” diyerek sert tepki gösterirken, “İsteyene röntgen filmimi atabilirim” demişti. İddiaların kaynağı olarak da “tarihsel husumetimiz olan” dediği FETÖ’cü hesapları işaret eden Özel, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takılmasını ise şaşkınlıkla takip ettiğini söyleyerek özetle şunları kaydetti:

FETÖ’YLE HUSUMETİMİZDEN...

“Herkesin başına gelebilecek geçirdiğim bir ev kazası üzerinden hepimizin kimler olduğunu iyi bildiği bir grubun sosyal medyadan akıl ve ahlak dışı bir kampanya başlattığını ve farklı pek çok kişinin bu gündemin peşine takıldığını gerçekten şaşkınlıkla takip ettim. Tarihsel husumetimiz olan FETÖ’cü hesapların yaydığı bir yalan, daha sonra üzerine eklenerek, boyutlandırılarak kasıtlı olarak devam ettirildi. Parti Sözcümüz açıklama yaptı, ben bizzat açıklama yaptım ancak bu iddialar sürdürüldü. Çünkü bunu yapanların gerçekle dertleri yok, tek amaçları bize ve partimize zarar vermek. Bunu herkes biliyor ve görüyor. Bu gündemlere teslim olacak değiliz. Bu konuda açıklama yapmayı bile aslında zül sayıyorum. Biz işimize bakıyoruz. Bizim gündemimizde memleketin sorunları ve bu sorunlara üreteceğimiz çözümler var. Herkese açık, şeffaf bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.”