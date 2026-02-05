Özel’den rezerv alan çağrısı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümü nedeniyle gittiği bölgede dün de Hatay’daydı. Ziyaretleri kapsamında 23 Temmuz Konteyner Kent’i ziyaret eden Özel, vatandaşlarla sohbet etti. Ardından kentteki bir düğün salonunda rezerv alanlarla ilgili vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Özel, rezerv alanlarda mağduriyetler yaşandığını dile getirerek özetle şunları söyledi:

“Maalesef burada devlet adına karar verenler, ‘Sorun çözeyim derken sorun ürettiler. Elbette şunu anlayabilirsiniz. Bir yere yapının yapılması sakıncalıysa, bir daha yıkılacaksa o yapı oraya yapılmamalıdır. Yapı yapılacak yer aranırken en iyi yer bulunmalıdır ve orada birisinin arsası, tarlası, evi varsa genel kamunun menfaati için orası kamulaştırılacaksa bu da yapılmalıdır ama burada bir tane kural var. Devlet, hak yemez ve kimsenin hakkını birbirine geçirmez. Burada bir haksızlık var diyorsa insanlar, buna dönüp bakmak lazım. Bana iletilen bütün raporlar, okuduklarım ve bugün de dahil dinlediklerimin hepsinde bir özensizlik, bir vurdumduymazlık ve meseleye ‘Biz dediğimizi yaparız, sen git derdini anlat’ noktasında bir yaklaşım var.

KOMİSYON OLUŞTURULSUN

Arazilerin, zeytinliklerin zorla elden gittiği, ifade edildiği gibi 6-7-8 milyonluk yere 3 milyon değer biçildiği, kişinin 130 metrekarelik evi alınıp, hem de alan artırılıp hem de daire sayısı 3 katına çıkarılıp, kişiye çok daha küçük bir metrekarelik evin verildiği bir yöntem, yöntem değildir. Yükselen itirazların haklılık payı çok yüksektir ve bunların dinlenmesi, mutlaka çözülmesi lazım. İktidara çağrımızdır, bu sorunların tamamı uzlaşmayla çözülmelidir. Hataylıların bu yükü daha fazla taşıyacak dermanı kalmamıştır. Eğer gerçekten samimiyetle meseleye yaklaşacak olurlarsa biz bu konuda milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, uzman kadrolarımızla katkı vermeye hazırız. Gelsinler, itirazların dinleneceği, hukukçuların olduğu, her partiden milletvekillerinin olduğu, her partinin görevlendirildiği, harita mühendislerinin, şehir plancılarının olduğu hakkaniyetli bir itiraz ve haklı görülen itirazla hakkın iadesine yönelik bir komisyon oluştursunlar. Buradan ilan ediyorum. Bir evin, amiyane deyimle şerefiye değeri dahi, kim ne mağduriyete uğradığını söylüyorsa, CHP’nin adalet getireceği iktidarında hak yerini bulacaktır.” Özel daha sonra Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

