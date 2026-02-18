Özel’den Ramazan önerisi: Siyasette sesleri biraz kısalım

Haberin Devamı

CHP Lideri Özgür Özel, dün partisinin Meclis grubunda özetle şunları söyledi;

“(Deprem konutları) Biz altı günde 55 çalışma yaptık, konteyner kentleri gezdik. Evi alanı-alamayanı dinledik. Boş senedi gördük ve dedik ki ‘Boş senede imza attırmak tefeci işidir, bunu yapmayın. Faizi çizene anahtar vermiyormuşsunuz, faiz almayacağınızı açıklayın ve boş senetleri yırtın atın’. Sayın Bahçeli bugün, ‘Konutlarına kavuşan vatandaşlarımıza ‘Boş senet imzalatıyorlar’ demek yalnızca bühtan değil, siyasi namusla çelişen bir hezeyandır’ demiş. Sayın Bahçeli bununla ilgili siyaset içinde verilecek çok sert cevaplar var, bir kelime demeyeceğim. Sayın Murat Kurum’dan Bahçeli’ye ‘Kusura bakmayın, sizi bu hale getirdim’ diye özür telefonu bekliyorum. Faiz almadıklarını açıkladılar. Şimdi diyorlar ki ‘Küçük paralar olacak, bilmem ne olacak.’

İFTARIN ENFLASYONU YÜZDE 50

Verdiğin ilk emekli ikramiyesi 24 kilo kuşbaşı, son verdiğin emekli ikramiyesi 4 bin lira 6 kilo alıyor. Şimdi hazırlık yapıyorlarmış, 4 bini 5 bin yapacak. 5 bin lira bu sene 4 kilo kuşbaşı alıyor. CHP ne diyor, ‘emekli ikramiyesi bir asgari ücret olmalıdır’. Asgari ücret ne kadar? 28 bin 800 lira. Kaç kilo dana kuşbaşı alıyor? 24 kilo. Aynı ramazan kolisi geçen sene 1610 lira, bu yıl yüzde 50 artışla 2 bin 415. Yani iftarın, ramazanın enflasyonu yüzde 50.

SİYASETİN DİLİ SERT

Buradan açıkça söylüyorum. Bakın Türkiye’de siyasetin dili sert. Gerginlik var. Kötü söz duyuyoruz, hak etmediğimizi duyuyoruz, hak ettiğinizi söylüyoruz. Ramazan geliyor, gelin bu milletin sesini duyalım. Siyasette sesleri biraz kısalım. Birazcık alt perdeden konuşalım. Ama bu milletin sesini duyalım. Mesela diyelim ki biz emekli için, asgari ücretli için, çiftçiler için hayatı kolaylaştıracak bir ramazan paketini, bir koliyi de biz yapalım. Bu vakitten sonra bütün partiler birlikte bir şey yapalım derseniz, gazi için de şehit için de emekli-emekçi için de buradayız.”

DÜŞÜNÜN, ALİ MAHİR BAŞARIR BAŞSAVCI

ÖZEL, MHP Lideri Bahçeli’nin Meclis’te yeni bakanların yemin törenindeki kavga eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “Birkaç yıl ileri gidelim. Allah nasip etti, CHP iktidarını kurduk. Diyorsunuz ya ‘Rahatsızlığınızın kaynağı nedir?’ Bir an düşünün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Ali Mahir Başarır’ı atıyoruz. Her gün partinizin bir evladını jandarma iki koluna girmiş şekilde sıraya dizerek televizyonlardan alaycı yayınlar yaptırılıyor. Sonra Adalet Bakanı oluyor. Sayın Bahçeli, Başarır yemin ederken gidip tebrik mi edeceksiniz?”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ GETİRECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Eşitsizlik, adaletsizlik, kadına karşı şiddet, cins kırımı devam ediyor. Kadın cinayetlerinin, kadına karşı şiddetin önü alınamıyor. Buradan söz olsun, tarihe geçsin ki bir kez daha ifade edeyim. İktidara gelince bu Meclis’e sevk ettiğimiz ilk anlaşma, İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülmesi anlaşması olacak. Türkiye’deki tüm kadınlara söz veriyoruz” dedi.

ADIMIZ TATAR RAMAZAN

CHP Lideri Özel Boğaz köprülerinin satılacağı iddialarına ilişkin hükümete şöyle seslendi: “Gideceğini anladı, para lazım seçim için. Ramazanın ruhuna yönelik olarak söyleyeyim. Kadir İnanır’dan söyleyeyim; ‘Tayyip Bey, bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız’.”

Özgür Özel, kürsüden gösterdiği dövizlerde emekli ikramiyesi, emekli maaşı ve asgari ücret ile alınabilen et miktarı ve ramazan kolisi sayısını geçmiş yıllarla kıyasladı.