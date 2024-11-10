Özel’den parti içi tartışmalara: Kimse kimseye laf yetiştirmesin

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CHP Lideri Özgür Özel, rahatsızlığı nedeniyle önceki gün vefat eden eski milletvekili Selçuk Ayhan için Bornova Hüseyin İsabey Camisi’nde kılınan cenaze namazına katıldı. Ayhan’ın eşi, çocukları ve yakınlarına taziyelerini ileten Özel, namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

LÜZUMSUZ TARTIŞMALAR

CHP’li bazı milletvekillerinin sosyal medyada karşılıklı açıklamalar yapmasıyla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Özel, CHP Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitirdiğini söyledi. Bundan sonra hiçbir partilinin kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

MEMNUN OLMAYANA TÜZÜK AÇIK

“Tartışmalarda haklı haksız demeden bütün haklılardan, bütün haksızlar adına ben özür diliyorum. Artık bu tartışmayı, bu lüzumsuz tartışmaları bir yana bıraksınlar. Gerçekten insanlar bu kadar geçim sıkıntısı çekerken, yokluk çekerken, işsizlik çekerken Cumhuriyet Halk Partisi’nin kendi içine dönük tartışmalar yapması kadar anlamsız bir şey olmaz. Partideki gidişattan memnun olmayan kim varsa, partinin zaten tüzüğü açıktır.

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CEVAP VERİLMEYECEK

Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nden sözüme değer veren herkesi asla ve asla bu tartışmalara girmemeye de çağırıyorum. Birileri sözümüze değer vermeyip veriyorsa da bunları söylüyorsa buna da asla cevap verilmeyecek. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nde kimse birbirine laf yetiştirmeyecek. Kimse birbirine cevap vermesin, işimize bakalım.” (AA)

10 KASIM MESAJI: LAİKLİĞİ SAVUNACAĞIZ

-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yayınladığı 10 Kasım mesajında Cumhuriyet’in kurucusu, bağımsızlığın mimarı, ilk ve ebedi Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 86’ncı yılında saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti ve “Atatürk’ün ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak tanımladığı Cumhuriyetimizi, Anayasa’nın değiştirilemez maddelerinden olan ikinci maddesinde vurgulanan Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini ne pahasına olursa olsun savunacak ve güçlendireceğiz” dedi. (ANKARA)