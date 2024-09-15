Özel’den özür yanıtı: Ben kavga etmem

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda açıklamalarda bulundu: Özel özetle şunları söyledi:“Erdoğan’ın bir tane derdi var. Kutuplaşma, gerginlik ve onun üzerinden siyasi düşüşüne engel olmak. Kendisine bir akıl vermişler; normalleşme süreci muhalefete ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne yarıyor aman eski kavgalara dönelim. Her hafta, haftanın gerginliğini icat ediyor. Müflis tüccar, döner döner eski defterleri karıştırırmış, hesabı. 2 gün önce de söyledim; özür dileyecek bir kelime lafım yok.

TAYYİP BEY’E VERİLEN AKIL YANLIŞ

Benim anlatmaya çalıştığım bu ülke, yüksek tansiyon istemiyor. Bu ülke iktidardan icraat istiyor. Muhalefetten hizmet istiyor. Arı gibi çalışıyoruz. Gece-gündüz çalışıyoruz, açmaya yetişemiyorum. Belediye başkanlarım, her bir yerde kimi kent lokantası açıyor, kimisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir başka ildeki en iyi projelerini getirip uygulamaya sokuyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir belediyesi hizmette yarışıyor. İşimize bakıyoruz. Tayyip Bey kavgaya bakıyor. Vatandaş bu kavgadan ‘illallah’ dedi. Tayyip Bey size verilen akıl yanlıştır. Kavgayla bu olsaydı, 31 Mart öncesi ağzınıza geleni söylediniz, bu iş olurdu. Bundan sonra olmayacak. O devirler geride kaldı. Gezi gibi 10 senelik eski bir defteri açacak, oradan kutuplaşma çıkaracak. Gezi’den bir özür dilenecekse, Vera babasız okula başladı, Vera’dan özür dilemek lazım. Bu konuda daha Tayyip Erdoğan’a bir kelime daha laf söylemeyeceğim. Kavga etmem. Kavga isteyen, gerginlik yaratan sizi de geriyor. ‘Kavgam varsa vatandaşın ekmek kavgasıdır, yoksulluk kavgasıdır. İşsizlik kavgasıdır’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi’ni geriyor. Çare, Cumhuriyet Halk Partisi” dedi.

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SEÇİM TARİHİNİ ŞİMDİDEN AÇIKLAYALIM

Özel, erken seçim ile ilgili olarak da “Nasıl 31 Mart’ta millet, doğruyu gördüyse, doğru bir karar verdiyse, o kararından da fevkalade memnunsa, yapılan bütün ölçümlerde yerelde, genelde bunu gösteriyorsa gelecek sene kasım ayı son tarihtir. Tayyip Bey gelsin, vatandaşı rahatlatsın. Bugünden seçim gününü söyleyelim. Bir sene boyunca hepimiz bu milleti, bu cendereden, bu çıkıntıdan nasıl kurtaracağız, anlatalım. En büyük hakem kararı versin. Yeterince küfür, hakaret duyduk. Bunlara cevap vermediğimiz için milletimizin teveccühünü gördük. Bundan sonra da böyle devam ediyoruz” diye konuştu. (Yağmur ÖNGÜN / DHA)

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2.5 MİLYONLUK DAVA AÇSIN

-Hulusi Akar’ın açtığı 100 bin liralık tazminat davasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Özel, şöyle konuştu: “Şaşırmadım. Hulusi Bey, bu ifadeleri ve fazlasını Meclis Genel Kurulu’nda duymuştu. Yüzüne söyledim, o gün de iki dava açtı. Ceza davası yürümedi. Tazminat davası, o günün parasıyla 500 bin liraydı. Dolar herhalde bunun 5’te biriydi. Davayı kazandık. Eğer gerçekten güveniyorsa yine bugünkü parayla yatırsın harcını 2.5 milyonluk dava açsın. Çıkalım hesaplaşalım, kanun önünde. ”

SOMA’YI ÖĞRENDİLER

-Özel, Manisa’nın Soma ilçesinin kurtuluşunun 102’nci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Özel, buradaki konuşmasında şöyle dedi: “Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin etkinliklerine katılmak benim için çok keyif verici ama şüphesiz bu konuda en keyif aldığım yer Soma Belediyesi. Çünkü yıllarca her seçim akşamı birileri elinde telefonla Soma’ya, size, hepimize laf söyledi, ben de onlarla kavga ettim ama gün geldi kim haklıymış, Soma neresiymiş, nasıl bir güzel memleketmiş, nasıl güzel insanları varmış, günü gelince ne yaparmış, gösterdiniz.” (Ersan ERDOĞAN/DHA)