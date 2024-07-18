Özel’den ‘özür’ yanıtı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldiği DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile düzenlediği ortak basın toplantısında şöyle dedi: “Ben İzmir’deki elim olay yaşanınca üç telefon açtım. İlki, belediye başkanımıza. ‘Soruşturmada savcılıkla tam bir işbirliği yapın, kusur kimdeyse hesap verecek, biz de tekrarlanmaması için gerekeni yapacağız’ dedim. Ailelere de telefon açtım, acınız benim acım, sorumlular hesap verecek dedim. Savcılıkla tam bir işbirliği halindeyiz ve soruşturma sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Suç bizdeyse gereğini yerine getiririz.

2010-13 arası elektrik dağıtımlarını özelleştiren ben miydim, Erdoğan mıydı? Elektrikte özelleştirme cinayettir diyenlere özür diliyorlar. Suç bendeyse çıkıp özür dileyeceğim ama suç elektrik şirketindeyse Erdoğan çıkıp özür dileyecek mi? Yaşanan her şeyden sorumlu olan biri bunu söylüyorsa bunu verecek cevapta insan kelimeleri nezaketle seçmekte güçlük çekiyor. Erdoğan özür davetinde bulunuyorsa ben de şunu sorayım. Depremin üzerinden 1.5 sene geçti. 1 yılda 620 bin konut yapacaklardı, 76 bin yaptılar. Depremzedeler 1.5 sene sonra yine sokakta, çadırda, konteynırda. Sen 1.5 sene boyunca ev veremediğin depremzedelerden özür dileyecek misin?

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EMEKLİYLE DALGA GEÇMEKTİR

Biz en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini savunuyoruz. Bu zam geçinemeyen emeklilerle dalga geçmektir. Emekliler yıl başında 25 kilo kıyma alabilirken şimdi 20 kilo alabiliyor. Emeklinin sofrasından 5 kilo kıymayı aldılar. Dün yapılan ayarlama zam değil emeklilerin cebinden çalmaktır.”

SOKAK HAYVANLARI TEKLİFİNDE KIRMIZI ALARMDAYIZ

CHP Lideri Özel, Meclis’te görüşülen sokak hayvanları teklifine ilişkin şunları kaydetti: “Meclis’in hayvan hakları komisyonunun raporundaki öneri doğrultusunda oluşturulabilecek fonla aşılama, kısırlaştırma ve barınaklar yapılabilirdi. Bu teklif, belediyelere hayvanları katledin demek. CHP’li belediyeler bunu yapmayacak ama yapacak onlarca belediye çıkacak. Muğlak ifadeler var, kamu tehdidine kim karar verecek? Engelli hayvanların itlafına yol açabilecek ifadeler var. Biz grubumuzla bu teklife karşı kırmızı alarmdayız. Grubumuz Meclis’de bu teklife karşı mücadelesini sürdürecektir.”