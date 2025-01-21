Özel’den Özdağ’a destek telefonu

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Özdağ’ın gözaltına alınmasının ardından da X hesabından açıklama yapan Özel “Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı ifadeye çağırmak yerine yemek yediği restoranda apar topar gözaltına almak muhalif siyasetçileri itibarsızlaştırma girişimlerinin devamıdır... Aralarındaki çelişki ne olursa olsun bir siyasi partinin genel başkanının itibarı diğer siyasi partilerin genel başkanlarına emanettir. Bu erdemden nasibini almayanların attıkları her adım siyasi tarihimize kara leke olarak geçmektedir. Tayyip Erdoğan’a bir kez daha sesleniyorum: Siyasi rakipleriyle mücadelede taşeronlarını aradan çeksin ve bir an önce milletin önüne sandığı getirsin” dedi.

SİYASİ HESAPLAŞMA SANDIKTA OLUR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yaptığı paylaşımda, “Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın yaptığı konuşma sebebiyle soruşturma açılması ve hızla gözaltına alınması kabul edilebilir değildir. Siyaset konuşmak, eleştirmek için vardır ve demokrasilerde siyasi hesaplaşma sandıkta olur. Yargı, siyasetin aparatı olamaz” diye tepki gösterdi.

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DERVİŞOĞLU’NDAN GÖZALTI TEPKİSİ

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Özdağ’ın hesabını etiketleyerek paylaşım yapan Dervişoğlu, “Yargı cambazlıklarını, siyaset düzenbazlıklarını, medya hokkabazlıklarını; Fitneni, fesadını, tuzaklarını ve bütün bu alçaklıklarını suratına çarpacağız! Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile... Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet! Kahrolsun düzen, yaşasın büyük Türk milleti” ifadelerini kullandı.