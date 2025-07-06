Özel’den operasyonlara tepki: Duyanlar ‘yok artık’ diyorlar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partinin olağanüstü toplanan Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Amasya’da dün akşam için planlanan mitingi iptal etmeme kararı alan Özgür Özel, şunları söyledi: “Sabahleyin duyanlara ‘Yok artık’ dedirtecek haberlerle uyandık. İktidar yanına üç hâkim, üç savcı, üç de gizli tanık alarak 19 Mart’ta bu millete savaş açmıştı. Bu savaş sadece bize değil, demokratik siyasete açılmıştır diye ilk günden bunu tanımlamıştık.

BİRİNCİ PARTİ CHP

Artık bu ülkeyi milletin rızasıyla yönetmek istemedikleri çok açık. Milletin elinde kalan tek şeyi, sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar. Sandığın olmadığı otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar. Hodri meydan, 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis’te erken seçim kararını aldıracağız. CHP birinci parti, her geçen gün farkı açıyor. Sen her geçen gün yetişemeyeceğin için ‘Akın koş, çelme tak’ diyorsun. Günlerdir yalvarıyor. ‘Gel Ankara’da otur.’ Orada bir tane kılıç koymuş tepeme. Yok 30 Haziran, yoksa 8 Eylül. ‘Gel partinin başına geç.’ Senin icazetinle partinin başında oturacağıma namusumla Silivri’de Ekrem Başkan’ın yanında yatarım seçime kadar.”

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Özel, akşam da Amasya’da 12. ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde erken seçim çağrısını tekrarladı: “Ben partime, milletime güveniyorum, adayıma, Ekrem İmamoğlu’na güveniyorum. Hodri meydan.”

MANAVGAT FARKLI

“İçeride tuttukları arkadaşlarımız hakkında en ufak bir delil, en ufak bir kanıt, bir somut gösterge ortaya koyamadılar. Bunlardan bağımsız olarak Manavgat’ta gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin suçüstü görüntüleriyle ilgili tavrımızı hep birlikte gördünüz. Orada gerekli tetkikleri, araştırmaları, görüşmeleri, idari makamlarla, yargı makamlarıyla arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yapıyorlar. Verecekleri rapora göre CHP, icap eden en hassas, en tavizsiz tutumu takınacak. Ancak ağaç isimleri verdikleri gizli tanıklarla, çoluğuyla çocuğuyla tehdit ettikleri insanlarla mesafe alamayanların ne durumda olduklarını millet de biliyor, aslında AK Partili siyasetçiler de iktidar ortakları da biliyor.”