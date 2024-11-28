Özel’den o karara tepki: Hesabı CHP ödesin diyorlar

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CHP Lideri Özgür Özel, dün katıldığı Halk TV yayınında özetle şunları söyledi: “Bütün belediyelerin düzenli olarak SGK borçlarını ödemesi gerekir. Başkanlarımıza da talimatım bu yöndedir. Buradaki sorun en çok da AK Partili belediyeler olmak üzere geçmişte nasılsa af çıkacak, düzenleme olacak diye hiç ödememişler bu paraları. Devasa borçlar var ve adeta yemeği AK Parti yemiş, ‘Hesabı CHP ödesin’ diyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Bunu böyle yapmayın, faizlerini silin. Yapılandırma verin. Aydan aya biz ödeyelim bu paraları’. Ama bunlar diyor ki ‘Bir seferde keseceğiz’. Daha doğrusu ‘Belediyeye yollanan İller Bankası ödeneğinden keseceğiz’. Maksatları, amaçları belediyeleri iş yapamaz hale getirmek. Birikmiş o devasa borçlardan bugünkü o belediye başkanları sorumlu değil. Bizim suçumuz belediyeleri AK Parti ile MHP’nin elinden almış olmak.

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TERÖRİST VARSA PAKETLERSİN

‘Efendim bizim için söylemiyorlarmış da bazı belediyeler varmış, orada LGBTİ’ler çalışıyor’. Allah Allah, sıkıştı mı LGBT, sıkıştı mı terörist çalıştırıyorlar belediyede, kreşte. Kardeşim kreşte terörist çalışıyorsa teröristi giderken ya da gelirken davet edersin, alırsın, paketlersin, yargılarsın hapse koyarsın.

TEĞMENLERİ ÇALIŞTIRIRIZ

O teğmenlere ceza vermeyin arkadaş. Verecekseniz de bir uyarı cezası verin. Madem bir disiplinsizlik olarak görüyorsunuz. Ama yılların emeğini, ailelerin emeğini zayi etmeyin. İlk kez tarihinde Hava, Kara ve Deniz Harp Okulu’nda üç birinci de kadın. Bunu bozmayın. Biz o teğmenleri yalnız bırakmayız. Kabulleri halinde en uygun yerde, yanımızda, dibimizde istihdam ederiz. İktidarımızın ilk bir ayında onları yeniden şanlı ordumuza dahil ederiz. Atatürk rozeti takmayanlara tepki gösteren dört teğmeni de atmışlardı ya, onların üçü bizim kontrolümüzdeki birimlerde çalışıyorlar. Bir tanesi daha iyi bir iş buldu.”

DEVLET BEY SÜRECİN SÖZCÜSÜ

- ÖZEL, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin önceki gün tekrarladığı “DEM Parti-İmralı temas kursun” önerisiyle ilgili de şöyle konuştu: “Kendilerince zekice, uyanıkça tasarlanmış bir hamle. Bir büyük lafı ortaya atıyorlar, nedir? ‘Çözüm süreci olsun’. Çözüm süreci lafı yorgun bir laf. Geçmişten sabıkalı bir laf. ‘Ne yapalım, büyük bir iş yapalım. Ama bunu biz yapmayalım’. Neden? ‘Geçen sefer çözüm sürecinde biz çok kaybettik’ diyor AK Parti. ‘Bunu küçük ortağa yaptıralım’. Neden? ‘Ondan az gider’. En olmayacak laf nedir? ‘Abdullah Öcalan serbest bırakılsın’ değil mi? ‘Abdullah Öcalan Meclis’e gelsin’ dedirttiler Devlet Bey’e. Erdoğan çıkıp ne dedi? ‘Devlet Bey’in iradesinin arkasındayım’ dedi. Her fırsatta Devlet Bey’i övüyor. İki taraftan da ‘Sorun yok’ dediklerine göre. Devlet Bey Cumhur İttifakı’nın bu süreç için sözcüsüdür. Ağzından çıkan her laf, Erdoğan’ı bağlar.”