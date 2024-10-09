Özel’den o iddiaya sert tepki: Haberi kimin yolladığını herkes biliyor

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grubunda zaman zaman gözleri dolarak yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Zor bir yola çıktık hepimiz, siyaset kolay değil. Geniş olacaksın, her türlü saldırıya, iftiraya hazır olacaksın. Dışarıdan neler neler gelir, vız gelir tırıs gider. Sen yanındakine, arkandakine, canına ciğerine, dava arkadaşına bakacaksın. Geçtiğimiz hafta bunu çok ahlaksız bir boyuta ulaştırdılar. Hakikaten zorlanıyorum, bu kadar ahlaksızlığa, kitapsızlığa, çirkinliğe, kötülüğe... Hani meselenin ucu Atatürk’e verdiğim söz olmasa, lanet olsun size diye başka bir şey yapacağım ama...

BANA SALDIRMAK İÇİN YAPTILAR

Bana saldırmak için Gülşah’ın hastanede yattığı belli günleri ahlaksız bir iftiraya dönüştürdüler. Çocukluğundan beri bağırsak hastası. En yakından takip eden ben ve eczacı olan eşim, evladımız bizim. O sürekli rahatsızlık bağırsakta bir kitle yapmış, o kitle kötü huylu çıktı. Doktorları da şaşırdı, akıllı ilaç da olmadı. Kemoterapi için hastaneye yatacağı günü, benim Antalya’ya gittiğim günü bekleyip, Antalya’da birine, kimin kimlere nasıl yolladığını herkes biliyor, o haberi yazdırdılar. Sureti muhalefetten görünen birçok kişi de bildiğiniz o tepkileri gösterdiler. Biz bu iktidarı tüm kötülüğüne rağmen cesaretimizle, temizliğimizle, onurumuzla yeneceğiz. CHP’ye diz çöktüreceklerini sananlar şunu bilsinler ki CHP trol ordusu beslemez, kara propaganda yapmaz, bel altı saldırmaz, ahlak dışı bir iş yapmaz, bunu yapanlar CHP’li değillerdir.

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AHLAKSIZLAR ALNINIZI KARIŞLAMAZSAM NAMERDİM

Şu oyuna gelir miyiz diye bekliyorlar. Eğer bir kadın bir yere geldiyse ve bildiğimiz bir bağı olmadıysa, gayri ahlaki bir şeyi vardır. Hiçbir CHP’li kadına bunu dedirtmen, dedirtmeyeceğiz. Bu partiye dışarıdan saldıranlar, bir kelime eksik konuşursak, bir santim eğilirsek, bir adım geri adım atarsak namerdiz. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup, bir konjonktürden fırsat yakalayıp, bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekârlar, o ahlaksızlar alnınızı karışlamazsan namerdim.

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CÜRMÜNÜZ KADAR YER YAKARSINIZ

Ne feda edecek bir Gülşahımız ne sizden korkacak bir Özgür Özel var, cürmünüz kadar yer yakarsınız. Bugün buradan siyaseten kimseye hodri meydan demiyorum ama bu partinin iktidar yürüyüşüne saray ilintili gizli hesaplarda toplanmış, bize karşı oluşturulmuş havuzlardan, gayri resmi toplanan paralarla, geçmiş seçimde adayımıza oy verilmemesini savunan bir takım haysiyetsizlerin yönlendirmesiyle yürütülen algı operasyonuna ve buna karşı partimi alt edebilecek olanlara diyorum ki hodri meydan... Teslim olursak namerdiz, hodri meydan.”

KAPALI OTURUM YORUMU

“Cumhurbaşkanı, Meclis kürsüsünden dedi ki ‘İsrail’in bir sonraki hedefi Türkiye’, bunu deyip dönüp arkanı gidiyorsun, bu o kadar kolay değil” diyen Özel şöyle devam etti: “Bunun akla yatan tarafı yok. İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor. Serbest Ticaret Anlaşması askıya alınmamış. Kısıtlamada Türk ve İsrail menşeli ürün ifadesi kullanılmamış. Ürünlerin üçüncü ülke üzerinden satılıp gelmesi, gitmesi yasaklanmamış. Son kullanıcı sertifikası yasaklamaya konulmamış, bankacılıkta takip yapılmamış, Türk gemilerinin İsrail limanlarına girişi yasaklanmamış, en kötüsü de malın serbest bölgeden çıkıp depolamada etiket değiştirip İsrail’e gitmesi de yasaklanmamış.”

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İMAMOĞLU TEPKİSİ

Özgür Özel, iktidara, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na açılan davayla ilgili “Şimdiye kadar dörtte dört yapan İmamoğlu rüyasına giriyor. Siyaseten baş edemeyince, demokratik bir yarışla yenemeyince yargıyı kullanıyor. Bu, milletin seçme hakkına saldırıdır, bu millet seçme hakkını elinden aldırtmaz, nokta. Bu tip kumpasları çok gördük, tüm parti birlik beraberlik halinde ele alıyoruz. Eğer ki bu dava siyasi yasakla sonuçlansın, en kötüsü geride kalmadı en kötüsü önümüzde. Herkes aklını başına, ayağını da denk alsın” diye yüklendi.