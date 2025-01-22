Özel’den muhalefete birlik çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın savcılık sorgusu sürerken Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne giderek Zafer Partililerden bilgi aldı. Özel, “Ben bugün pek çok konuda farklı düşünebileceğim bir Genel Başkan’la ama dayanışma içinde, yan yana, omuz omuza durmak için buradayım” diyerek özetle şunları söyledi: “Bu korkaklıktır, bu tükenmişliktir, bu acziyettir. Siyaset sözle yapılır. Susturarak, bastırarak, kaba kuvvetle... Millet, Erdoğan’a siyasi parti genel başkanlarını yemek yerken gözaltına aldırsın, polis eşliğinde getirsin, nezaretlerde tutsun, savcılarına sorgulatsın diye yetki vermedi. Biraz önce Sayın Müsavat Dervişoğlu ile kucaklaştık. Kendisine aynen katıldığımı ifade ettim. Gün ayrı düşmek değil, kol kola girmek, yan yana durmak günüdür. Gün, bu milleti süründürenlerden bu milleti kurtarmak için birlikte adım atmanın günüdür.”

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Daha sonra yangında yaralanan vatandaşları Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’nde ziyaret eden Özel, “Böyle günlerin bir daha yaşanmaması, böyle bir can pazarının bir daha yaşanmaması için hepimize düşen sorumluluklar var” dedi.

‘ARTIK YARIŞMAYACAĞIZ BİRLEŞECEĞİZ’

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Özdağ’a destek için geldiği adliyede şunları söyledi: “Soruşturmaya konu konuşma Antalya’da, Sayın Özdağ’ın ikametgâhı Ankara’da ama yargılaması İstanbul’da yapılıyor. Herkes iyi bilsin ki milliyetçiler, Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler, demokratlar, yurtseverler, vatanseverler artık yarışmayacak; herkes şahit olsun ki birleşeceklerdir. Bunların kurgulamak istedikleri kâbus senaryolarının hiçbiri gerçeğe dönüşmeyecektir.”

GRUP TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını nedeniyle ertelendi. Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’nda il başkanları ile İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi’nde yapılan basına kaplı toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, özetle şunları söyledi:

“Grup toplantımızı iptal ettik. Yeni başlangıcı, yeni bir süreci tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Onu yaparız, ilerleyen zamanlarda yaparız. Gün, siyasetin bu sıcak gündemine girme günü değil. Ama gün, yaşatılan acıları, yapılan haksızlıkları, yapılan zulümleri unutma, görmezden gelme günü de değil. Acımız çok büyük. Öfkemiz çok büyük. Ama Türkiye’yi bu girdaptan bir şekilde kurtaracağız.”