Özel’den Meclis’e tasarruf çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şunları söyledi: “Nihayet Kamuda Tasarruf Genelgesi yayınlandı. Bu genelgenin bugüne kadarkilerden olumlu bir farkı var. O da Cumhurbaşkanlığı harcamalarının genelge dışında tutulmamış olması. Ama pratikte neler oluyor takip edip paylaşacağız. Sadece Meclis dışarıda tutulmuş. Gayet normal. Bu, ‘Meclis israf etsin’ demek değil. Yürütmenin başının Meclis’e talimat vermemesi gerekir. Vermesi hadsizlik olur. Bu konuda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunuyorum. Bu hafta TBMM Başkanlık Divanı’nı olağanüstü toplantıya çağırsın. Kendi genelgemizi hızla hazırlamalıyız. Millete kemer sık denirken milletin vekilleri tasarrufun dışında kalmasınlar.

BAŞKANLARIM ENGELLENMESİN

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Belediyelerimizin hem bizim hem Cumhurbaşkanlığı genelgesine uymasını bekliyorum. Genelgede dikkatimizi çeken iki husus var. Biri şu, diyor ki ‘yüzde 15 yatırım harcamalarından tasarruf yapacağız’. CHP’nin tasarruf ettiği paralarla yarattığı bütçeyle veya yurtdışından veya yurtiçinden bulup da imzalamadığınız kaynaklarla yapacağımız yatırımlara ‘dur’ deyip, CHP’li belediyeleri ‘üretmeyen belediyeler’ olarak göstermeye kalkarsanız biz orada yokuz. Başkanlarımı engellemeye çalışanla milletin huzurunda hesaplaşırız. Diğeri ise 3 yıl boyunca emekli olan kadar yeni personel istihdamı. Dünya kadar işsiz var onlara diyor ki ‘kusura bakmayın ben kamu kaynaklarını KKM’ye, 5’li çeteye, yandaş müteahhide, israfa verdim, sana diploma verdim ama birazcık bekleyeceksin.’ Biz buna kökten itiraz ediyoruz. O yüzden bu oyuna gelmeyeceğiz.

DEMEK Kİ BİZ HAKLIYIZ

Ben kamunun israfa son vermesine sonuna kadar desteğim ama 10 bin TL emekli maaşına, asgari ücrete zam yap diyeceğiz, gör bak, biz bile tasarruf yapıyoruz diyecek. Koca genelgede umudumu artıran bir cümle var: Vergide adalet. Şimşek demiş ki vergide adalet ve etkinlik sağlayacağız.”

AKILLARI SIRA OPERASYON ÇEKİYORLAR

Babaevine bir büyük yönelim var, büyük bir keyif içindeyiz. Bu birilerinin keyfini kaçırdı. Akılları sıra partiye operasyon çekip, çelme takacaklar. Bir takım partilerin trol ordularından, bir takım bot hesaplardan, bir takım satın alınmış kalemlerden, oradan buradan bir cümle bulup CHP’ye karşı linç girişimi yapmaya çalışanlar var. Hesap ne, biz enseyi karartıp o tartışmalara dalacağız, CHP’yi yoracaklar, üzecekler; öyle yağma yok. Biz sokağı dinleyerek geldik, dinlemeye devam ediyoruz. Sokakta büyük destek var. Trollere inat, birilerine inat, çatlasınlar iktidara yürüyoruz.

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CHP’DE BİR TANE EŞ DOST ATAMASI YOK

- Özgür Özel, grup toplantısından ayrılırken, CHP’li belediyelerdeki atamalara ilişkin bir televizyon haberine de “Genelgenin baş takipçisi benim. CHP’de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. AK Parti’nin belediyelerinde binlercesi yıllardır devam ediyor. CHP’de bir tane akraba ataması kalmadı” sözleriyle tepki gösterdi.

ÇİÇEK VERDİLER

- CHP Meclis Grup toplantısını izlemeye gelen Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri Genel Başkan Özgür Özel’e çiçek takdim etti. (Selahattin SONMEZ / ANKARA)