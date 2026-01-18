Özel’den Meclis’e çağrı: Hatay için komisyon kuralım

Haberin Devamı

CHP’nin Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginin 82’ncisi Hatay’da yapıldı. Yağmura rağmen mitingde Hataylılara seslenen CHP Lideri Özgür Özel, şubat ayının ilk haftası boyunca tüm deprem illerinde vatandaşlarla birlikte olacaklarını açıkladı ve özetle şunları söyledi: “Maalesef geçtiğimiz günlerde buraya, birazdan değineceğim, bir tören vesilesiyle gelen Sayın Erdoğan, o dönemde verilen emekleri hiçe sayan, Cumhuriyet Halk Partisi’ne ‘deprem turistleri’ diye, ‘geldiler turistik gezi yaptılar’ diyen... Milletin katkısını görmeyen, parti ayırmayan anlayışımızı maalesef örnek almak yerine tam aksini yapan bir anlayışla karşı karşıyayız.

YANIT İÇİN GELDİM

21 yıl tek başına iktidar olacaksın, vatandaştan 3 trilyon dolar vergi toplayacaksın, 40 milyar dolar deprem vergisi olacak ve o gece geldiğinde memleket hazırlıksız olacak, yerle bir olacak ve bundan senin dışında herkes sorumlu olacak. Herkes sorumluluğunu bilecek, ağzından çıkan lafa dikkat edecek. Ben buraya deprem haftasında gelmeyi, bu mitingi önümüzdeki baharda yapmayı düşünürken; Erdoğan’ın o haksızlıklarından dolayı, brandaladığı Hatay’da her şeyi dört dörtlük gösteren, sizin bu isyanınızı duymayan, acımasız dilinden dolayı bugün yaptım. Siz istediniz, milletvekillerimiz söyledi, bu mitingi yapmaya ondan geldim. Onun gibi ‘Bugün geldim, 6 Şubat’ta arazideyim’ demiyorum. Buradayım, buradayım!

SUDAN SİYASETİ BIRAK

Buradayız; yalanın, algının karşısında, Hatay’ın dimdik arkasındayız! Buradan samimi çağrımdır: Partiler, Hatay milletvekillerini bir dinlesinler, bölge milletvekillerini, deprem bölgesi milletvekillerini dinlesinler. Mini bir komisyon kuralım. Eve geçmek için karşılıksız belli bir tutarı verelim, aidatlar için hiç olmazsa iki seneliğine bir çözüm bulalım. Esnafın mücbir sebebi kaldırıyorsunuz. Van’da altı yıl sürmüştü. Bu kadar büyük depremde üç günde, üç yılda mücbir sebep bitti, şimdi esnaftan vergi almaya, SGK almaya kalkıyorsunuz. Kredi isteyen esnaftan ‘borcu yoktur’ kâğıdı istiyorsunuz. Bu sorunların hepsinin teker teker yazılıp Meclis’te hızlı şekilde çözülmesi lazım. Erdoğan’a sesleniyorum: Sudan siyaseti bırak! Ankara’nın suyunu diline dolayarak iktidara tutunamazsın. Hatay’ı duyuyorsan bu hafta bu sorunları çözelim diyorum." Hadi bakalım!”

EMEKLİ DEĞİL SEFALET ÜCRETİ

Bugün emekliye verilen bu 20.000 liraya Cumhuriyet Halk Partisi 'sefalet ücreti' diyor. DEM Parti 'sefalet ücreti' diyor. Yeniyol Grubu, DEVA, Gelecek, Saadet 'sefalet ücreti' diyor. En nihayetinde Sayın Bahçeli de 'sefalet ücreti' dedi. Şimdi önümüzdeki hafta Meclis’te görüşülürken iyileştirme önergesi vereceğiz. Eğer herkes sözünü tutarsa, genel başkanların sözüne parti grupları uyarsa; bizim partimiz eksiksiz olarak salonda yer alacak. Bu kez CHP, DEM, Yeniyol ve MHP toplandığında 300’den fazla. Yani 20.000 lirayı örneğin bir asgari ücrete, 28.000 liraya çıkarmak muhalefetin ellerinde, MHP ile birlikte.