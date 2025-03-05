Özel’den Meclis çağrısı

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda özetle şöyle konuştu: “CHP olarak, tüm meselelerin demokratik yollarla çözülmesini savunan bir parti olarak, 1 Ekim’de Sayın Bahçeli’nin gidip DEM Grubu’nun elini sıkması ile başlayan süreci dikkatle, özenle, temkinle ve kendimize yakışan tarihi sorumluluğumuzu taşıyarak takip ediyoruz. Yıllardır yapılan haksızlıklar üzerinden CHP’ye bir samimi özür, bir özeleştiri... Bu millete ‘Sırf sizin oyununuzu alabilmek için bir partiyi, ülkenin çok önemli bir seçmen grubunu şeytanlaştırarak ve onlarla insani ilişkiler sürdürülmesini bile terör örgütü mensupluğu göstererek biz sizi kandırdık, şimdi döndük dolaştık o elleri biz sıkıyoruz methiyeler düzüyoruz’ demeleri gerekse de biz bunu vatandaşlarımızın vicdanlarına veriyoruz.

Haberin Devamı

SAMİMİ VE ŞEFFAF YÜRÜTÜLMELİ

Başta şehit ailelerinin ve gazilerin, onları temsil eden yapıların Meclis’teki komisyonda mutlaka temsil edilmesi gerekiyor. Buradan açık bir çağrı yapıyorum. Bu mesele Sayın Bahçeli’nin DEM sıralarına gitmesiyle, sonra Abdullah Öcalan’a bir sihirli değnek değmesiyle, sonra da ‘Her şey kendi kendine yoluna girecek’ denmesi ile çözülmedi, çözülmeyecek. Böyle bir sorun çözülecekse demokratikleşme ile Meclis zemininde çözülecek. Her ağzını açan muhalife ‘terörist’ denilebiliyorken, terörist yaftası yiyen derdini anlatmadan Silivri’yi boyluyorken çözüm mümkün olmaz. Eğer çıkar ilişkilerine dayalı, al-vere dayalı bir ilişki olursa bunun sonunda kim kazanır bilinmez ama Türkiye kaybeder. Kürtler de kaybeder, Türkler de kaybeder. İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u bu konuda inisiyatif almaya ve demokratikleşme için adımlar atmak üzere Meclis’i çalıştırmaya davet ediyorum.” (ANKARA)

ERDOĞAN’A AB DESTEĞİ

-Özgür Özel “Şimdi dünyanın içine girdiği bu yeni süreç ve yeni şartlar, hem Avrupa hem Türkiye için, her iki tarafın güvenliği için de bir birlikteliği zorunlu kılmaktadır” diyerek şöyle devam etti: “CHP’nin, AB’ye tam üyelik hedefi deklarasyonun daha mürekkebi kurumamışken, Erdoğan’ın ilk kez Türkiye-Avrupa ilişkilerini doğru yerden tarif ettiği başlığını önemsiyorum, onu destekliyorum. Ama Erdoğan’a da Avrupa’ya da şunu söylüyorum. Türkiye demokratikleşmeden, AB’ye tam üye olmadan değil.”

Haberin Devamı

BU KEZ GÜLLAÇ HESABI YAPTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis grup toplantısında kürsüden güllaç hesabı yaptı. Özel, ‘Güllaçta kayıp’ yazılı dövizle güllaçta 7 yılda yüzde bin 320 artış yaşandığını söyledi. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

‘OYUMU ERDOĞAN’A VERDİM’ DİYEN ADNAN BEKER CHP’DE

-Bir süre önce İYİ Parti’den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP’ye katıldı. Beker’e rozetini Özel taktı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verdiği açıklamasıyla gündem olan Beker, Erdoğan’ın karşısındaki muhalefetin oluşturduğu 6’lı Masa’yı da “O masa Pursaklar’ı bile yönetemezdi” sözleriyle eleştirmişti. Beker’in CHP’ye katılmasına parti içinden de itirazlar geldi.

Haberin Devamı

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NE SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönem CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde hile yapıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. (Elif ALTIN / İSTANBUL)