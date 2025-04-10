Özel’den Mattia ziyareti

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak’ta Kadıköy Salı Pazarı’nda uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel’e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve PM Üyesi Sinem Kırçiçek eşlik etti. Bir İtalyan restoranın şefi olan baba Andrea Minguzzi ile çellist anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, yanında oldukları için Özel’e teşekkür etti.

Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması bugün görülecek. Tutuklu iki çocuk şüpheli hakkında 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis isteniyor. Özel dün, İBB’ye yönelik soruşturmaların ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin aileleriyle de görüştü.