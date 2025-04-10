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Özel’den Mattia ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#İBB
Özel’den Mattia ziyareti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2025 07:00

Özel, bugünkü duruşma öncesi, İstanbul Kadıköy’de bıçaklı saldırıda öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Ocak’ta Kadıköy Salı Pazarı’nda uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Özel’e, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve PM Üyesi Sinem Kırçiçek eşlik etti. Bir İtalyan restoranın şefi olan baba Andrea Minguzzi ile çellist anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, yanında oldukları için Özel’e teşekkür etti.

Özel’den Mattia ziyareti

Cinayetle ilgili davanın ilk duruşması  bugün görülecek. Tutuklu iki çocuk şüpheli hakkında 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis isteniyor. Özel dün, İBB’ye yönelik soruşturmaların ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin aileleriyle de görüştü.

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#CHP#Özgür Özel#İBB

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