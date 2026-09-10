Özel’den Mansur Yavaş açıklaması: Haberimiz de onayımız da var

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel dün katıldığı KOZA TV canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. Özel, özetle şunları söyledi: “Üsküdar’da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. ‘Bunu da yapamazlar’ dediğiniz her şeyi yapıyorlar. Seçimler anlamında en utanç vericisi yaşandı. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk. Topluma algıyı ‘Üsküdar AK Parti’ye geçti’ diye yerleştiriyorlar. Hâkim, Sinem Dedetaş lehine karar vermeye kalksa o hâkimi sürecekler.

(Üsküdar’da olan İBB’de de olur mu?) Yaklaşmakta olan tehlikeyi görüyoruz ve buna karşı ciddi tedbirler almak gerekiyor. Kimse enseyi karartmasın. ‘Ekrem Başkan aramızda olsun isterdik’ yok, ‘Sinem aramızda olsun isterdik’ yok. Ama ne olursa olsun biz tükenmeyeceğiz. Eninde sonunda o sandığa varıp alacağız. Seçimi kaybedersem gidiyorum. Millet bunları göndermeyi kafasına koymuş. Bunlar milletle didişiyor.

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TAKINDIĞI TUTUM ORTADA

(Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi) Yavaş’ın butlana karşı takındığı tutum ortada. Birtakım projelerle ilgili randevu isteyeceğini söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir görüşme olacağını söylemiş, ‘Bilginiz olsun’ demişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı; bizim de haberimizle ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.

(CHP’nin kuruluş yıldönümüne katılmamak bir burukluk hissettirdi mi?) Burukluk hissettirdi de orası işgal altında. CHP’nin bugün gerçekten bir kutlama yapamıyor oluşunun, işgal altında oluşunun yüreğimde sızısı var.

MİLLET İSRAF GÖRÜR

(Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu için yaptığı ‘Siyasi tutuklu değil’ açıklaması) İçimden geçenleri söylesem, hakikaten bu anlayışa tüketilen her nefes israf. ‘Ben kullanışlıyım, ben burada kalayım’ bunu söylüyorlar. Ben kime ne anlatayım. Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Kılıçdaroğlu’nun elini sıktığım için insanlar bana kızdılar, ‘Meşruiyet veriyorsun’ dediler. Ben meşruiyet vermemek için ‘Kurultay yoksa görüşmem’ demişim. Yoksa bana neler teklif etmediler. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yoktur.

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Doğru bir cumhurbaşkanı adayı seçseydik, şu anda ister İmamoğlu ister Yavaş, cumhurbaşkanıydı. Biz de parlamenter sisteme ya dönmüştük ya dönmek üzereydik. Ben, anketlere bakılmalı dedikçe parti içinden çok uyarı aldım. ‘Patron, Özgür’e çok bozuluyor’ diye çok uyarılar aldım. Ben o sürecin yanlış olduğunu gördüm.

KAMULAŞTIRACAĞIZ

(Köprü ve otoyolların özelleştirilmesi) Hayırsız bir evlat gibi babadan dededen kalanı yok pahasına sattılar. Çaresiz kaldılar, altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar. Net, kamulaştıracağız.

(Evlendiğiniz gün takılan altınlarla ne yaptınız?) Düğünden bir hafta sonra eczane açıldı. Altınlar bozuldu, eczanenin masraflarına gitti. İpek’in doğumunda takılan altınlar çalındı maalesef.

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(Mikrofonları düzeltmesi) Yatılı okul alışkanlığı. Ben 10 yaşımdan beri yatağımı toplar çıkarım. Biraz başak burcu olmaya bağlıyorlar.”

İLK MİTİNG ARTVİN’DE

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, il ziyaretleri kapsamında bugün Ardahan’a, yarın da Kars’a gidiyor. Ardahan’da Kongre Caddesi’nde yürüyüp esnaf ziyareti yapacak olan Özel, Kars’ta da cuma numazı sonrası Sultan Alparslan Külliyesi’nde esnaf ziyaretinde bulunacak. Önümüzdeki hafta sonu da Bursa ve Yalova’ya gideceği belirtilen Özgür Özel’in partisinin ilk mitingini de Artvin’de yapmaya hazırlandığı bildirildi. Özel’in bağışlarla alınan parti otobüsü üstünden vatandaşlara hitap edeceği miting ay sonuna planlanıyor.