Özel’den malvarlığı çıkışı: Amerika’ya sorun var mı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, il belediye başkanları ile 3 gün sürecek toplantı için Afyonkarahisar’da bir araya geldi. Toplantıda konuşan Özel, CHP’li belediyelerden memnuniyetin yüksek olduğunu ve yükselmeye devam ettiğini belirterek, “Seçimlerde ‘milli irade’ diyen ama kaybettiğinde o iradeyi milli değil, kirli gören bir anlayışla karşı karşıyayız. O yüzden 1 yıldır CHP’li belediyeler, AK Parti’nin yargı kolları elleriyle taarruza giriştiler. Bu salonda olması gereken 2 arkadaşımız operasyonlarla şu anda gözaltındalar” dedi. Özel, özetle şunları ifade etti:

HAYSİYET CELLATLIĞI

“İçişleri Bakanlığı, 591 AK Partili, CHP’li 321, MHP’de de 102 belediyeye soruşturma izni verdiklerini söyledi. MHP’nin 150’ye yakın belediyesinden 102’sinde soruşturmaya değer bir şey görmüşler. AK Parti’nin hemen hemen bütün belediyelerinde görmüşler. Madem CHP’den çok fazla AK Parti belediyesinde iddialar var ve soruşturma izni var, hangi AK Partili belediye başkanını iki kolunda iki polisle gördük? Hangi AK Parti belediye başkanının sabah 6’da kapısına dayandınız? Hangisini 4 gün gözaltında tuttunuz? Hangisini tutukladınız? İşte çifte standart buradadır. CHP’ye yapılan, iktidar yürüyüşünü engellemek için haysiyet cellatlığıdır. Neye elleri atsa patlıyorlar. Muhittin Böcek’in meselesinde, ‘Manisa’ya geldiler, Özgür Özel de oradaydı’ dediler; İçişleri Bakanlığı kayıtları yalanlıyor, parti kayıtları yalanlıyor. Küçücük öğrenci evini, ‘Özgür Özel yıkım kararı olan bir yeri aldı, para kazandı’ dediler, 18 katlı bir daire olduğu çıktı. ‘Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Amerika’da 3 milyon dolarlık daire aldı’ diyorlar. Değil Amerika’da; dünyanın herhangi bir yerinde Türkiye dışında bir tırnak makasım varsa, MİT elinizde, Dışişleri Bakanlığı sizde, Trump yanınızda, Amerika’nın kuralı, kanunu, şeffaflığı ortada. İspatlamayan namerttir. 15 senedir tam gününde mal beyanı veririm. Bir metrekare fazla toprak, bir kuruş fazla para varsa Özgür Özel daha burada durmaz. Ama bunu ispatlayamayana, iftira atana da dava açacağım, bu davaların parasıyla garip gurabaya Afyon sucuğu dağıtacağım.”

BANA BİR ADAY LAZIM

CHP Lideri Özel, dün Afyonkarahisar’ın ardından 103’üncüsü Kütahya’da düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. Buradaki konuşmasında İmamoğlu’nun hapiste olduğunu hatırlatan Özel, kalabalığa “Benim adayım olur musunuz?” diye sordu: “Şimdi Ekrem Başkan içeride olabilir. Yerine bana bir cumhurbaşkanı adayı lazım. Var mısınız? Benim cumhurbaşkanı adayım olmaya var mısınız? Bu düzeni değiştirmeye var mısınız?”

UŞAK’TA CHP’YE YAKIŞAN YAPILACAK

Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan belediye başkanı Özkan Yalım ile ilgili de konuşan Özel, “Geçtiğimiz günlerde de operasyonların birinde hiçbirimizi memnun etmeyecek görüntüler oldu. Orada da özeleştirimizi yaptık ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. MYK’nın verdiği yetkiyle hukukçu arkadaşlarımız da raporlarını hazırladılar. Önümüzdeki günlerde CHP, kendisinden bekleneni kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek.”