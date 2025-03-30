Özel’den Maltepe’de erken seçim çağrısı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de duyurduğu Maltepe mitingi dün saat 13.00’de başladı. Sabah erken saatlerde miting alanına kalabalık pankartlar ve “Hak, hukuk, adalet” sloganlarıyla geldi. Polis alana giden yolları trafiğe kapatırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Mitingde vatandaşlara seslenen Özel, özetle şunları söyledi:

KORKUYU EVDE BIRAKTIK

“Biz artık endişeyi, korkuyu ve yorgunluğu evde bıraktık. Sokaklardayız, meydanlardayız. Bugün sadece burada, Maltepe’de bir miting yok; İstanbul’da bugün bütün metro istasyonlarında, bütün Marmaray duraklarında ve istasyonlarında, bütün iskelelerde mitingler var. Gelen Marmaray dolu. İstasyonda 2 bin öğrenci protesto yapıyor. İskeleler dolu, yollar dolu. 10 kilometre ileriden yürüyerek gelen, yetişemeyeceğini bildiği halde koşa koşa gelen 10 binleri gördüm. Bugün burada bir tarih yazıyorsunuz, tarihe geçiyorsunuz. Türkiye’nin geleceğine el koyuyor, bu darbecilere direniyor, demokrasiyi ve geleceğimizi savunuyorsunuz.

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NAMUSUM KADAR KEFİLİM

Soruşturmada tanık yok, şahit yok, delil yok. Peki ne var? Ne var biliyor musunuz? FETÖ’den miras kalan gizli tanıklar var. Gizli tanık dediklerinin 55 tane suç dosyası çıktı. Ekrem Başkan’a kara çalan adamın 100’den fazla suçu çıktı. Buradan Özgür Özel olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin son Genel Başkanı olarak söylüyorum. Ekrem Başkan’ın temizliğine, dürüstlüğüne ve namusuna kendi namusum kadar kefilim. Yine onun gibi içeride tutulan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna inanıyor, hepsini yürekten selamlıyorum.” Özel, mitinge katılanların sayısını 2 milyon 200 bin olarak açıkladı.

TRABZON’DAN İMZA KAMPANYASI

Bugün İmamoğlu’nun ailesiyle, İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da olacağını söyleyen Özel “Yarın evlatlarıyla birlikte, babası Hasan Amcam’la birlikte Ekrem Başkan’ın memleketi Trabzon’dayım. Bayram namazından sonra Ekrem Başkan’ın özgürlüğü ve erken seçim talebi için bugün sizin arifesini yaşadığınız o demokrasi bayramını, yarın Ekrem Başkan’ın köyünden, bir büyük imza kampanyasını hep birlikte başlatıyoruz. Yarından itibaren kapı kapı gezeceğiz, Ekrem Başkan’ın özgürlüğü için imzaları toplayacağız, erken seçim talebiyle imzaları toplayacağız” dedi.

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İMAMOĞLU YAPAY ZEKÂYLA SESLENDİ

Özel’in yanı sıra İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, annesi Hava İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da konuştu. Ayrıca İmamoğlu’nun yapay zekâ ile video haline getirilmiş konuşması yansıtıldı. Saraçhane’deki İBB yerleşkesinde bulunan makam odasındaki görüntüsü ekrana verilen İmamoğlu yansıtılan görüntüsünde özetle, “Millet, bütün iktidarlardan büyüktür. İstedikleri kadar beni, bizi hapse atsınlar, yargılasınlar. Millet, tüm tuzakları ve kumpasları ezip geçeceğini göstermiştir” dedi.