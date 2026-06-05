Özel’den madenciye destek: Hakkı yenilende birleşmeliyiz

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, paralarını alamadıkları için yeniden Ankara’ya yürüyen madencilerin eylemine destek verdi. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile DEM Parti ve İYİ Parti yetkilileriyle açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

BİRLİKTE MÜCADELE KAZANIYOR

“Bugün Türkiye siyaseti çok önemli bir fotoğraf vermiştir. Doruk Madencilik işçilerinin arkasında tüm muhalefet birlikte durdu, farklı siyasi partilerin çok değerli temsilcileri buradaydı. Bu mücadeleye sahip çıkılınca bir bakan yardımcısı telefon ediyor ve bir buçuk aydır ödenmeyen paralar hesaplara yatmaya başladı. Demek ki kimin hakkı yeniyorsa orada birleşmemiz lazım.”

Özgür Özel gece geç saatlerde de dayanışma ziyaretinde bulunan Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) heyeti ile dün TBMM’de bir araya geldi. Öte yandan İstanbul Başsavcılığı, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’ndaki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında Özgür Özel, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Suat Özçağdaş hakkında yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.