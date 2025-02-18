Özel’den Lütfü Savaş’a: Herhalde itiraza zaman bulamadı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nu ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yaklaşık 2 saat süren görüşmenin ardından Özel ve Davutoğlu ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları söyledi: “CHP bundan 1.5 yıl önce bütün Türkiye’nin gözünün önünde son derece demokratik bir kurultay gerçekleştirdi. Bütün itiraz süreçleri geldi ve geçti. Zaten o süreçlerde hiç böyle iddialar ortaya atılmamıştı. Ama Sayın Erdoğan üç ayda bir, bu kurultaya bir niteleme sıfatı takıp, tartışma başlatmaya çalıştı. Şu anda bir yıldır hiçbir kanıt olmayan bomboş bir dosyaya adı geçen herkesi dahil edip orada bir hareketlilik yaratmaya çalışıyorlar.

SÜRESİ ALTI AYDIR

Usulen zaten Lütfü Savaş’ın açtığı, açmaya çalıştığı dava süre yönünden reddedilmeye mahkûm. Zira 6 aydır bu işin süresi. Yani onun için zaman aşımına uğramış. Kendisi önce bizi tebrik edip, sonra adaylık başvurusu yapıp, bizim anketlere çok dikkatle bakarak ve kendisinin kazanabilmeye yakın adayımız olarak görüldüğü için aldığımız bütün eleştirilere, Lütfü Bey’e yöneltilen bütün öfkeye rağmen kendisini adaylaştırdığımız süreçte herhalde kurultaya itiraz edecek zamanı bulamadı. Bunu 1.5 yıl sonra yapmaya çalıştı. Bu, AK Parti’nin muhalefeti meşgul etme stratejisinin bir parçasıdır.

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SEÇİME BUGÜNDEN VARIZ

(AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın seçim tarihi hakkındaki açıklaması) Cesaret 2.5 yıl vadeli bir iş değildir Sayın Elitaş. Cesaret bugüne dair bir şeydir. 2.5 yıla kadar ancak cesaretinizi toplayabileceğinizi ifade ediyorsunuz. Biz de size ‘Biz bugünden varız’ diyoruz.

(TÜSİAD’a açılan soruşturma) TÜSİAD’a açılan soruşturma ilk günkü ifadelerin ne kadar haklı olduğunu teyit eden bir soruşturmadır. Yaratılmaya çalışılan iklimde Türkiye’de kimsenin konuşmadığı, herkesin sustuğu, susmayanların susturulduğu ve içeri atıldığı bir rejimi Türkiye’ye getirip dayadılar. Rejim bu noktaya geldi.”