Özel’den kurultay yorumu: Bu bir meydan okuma

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Özel, dün düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

HERKESE AÇIK

“Bu tabii ki bir meydan okuma. Kurtuluş Savaşı’nı, kuruluşu gerçekleştirmiş, demokrasiyi kurmuş bir partiye kayyım atamaya yeltenen, tertemiz kurultayını, ilk kez bir genel başkanın çoklu yarışta değiştiği kurultayını, bir demokrasi şölenini kirletmek isteyenlere karşı da aynı delegelerimizle bir olağanüstü kurultay yapıyoruz. Delegemizin iradesini ortaya koyuyoruz, tazeliyoruz. Dost olana güven duyduğu için memnuniyet, düşman olana da neye kalkıştıklarını ve durumun ne olduğunu görmek için mahcubiyet vaat ediyoruz. Kurultay bütün üyelere açık. Herkesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin önüne bekliyoruz. Esas kurultay konuşmamız 10 binlere, 100 binlere orada olacak. Bu çağrıyı yapıyorum. Ne basına kapalıdır ne üyeye kapalıdır. Herkese açıktır. Her hafta sonu bir Ekrem İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız.

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TRT CANLI YAYINLASIN

Ekrem Başkan’ı yolsuzlukla, terörle itham ettiler. Biz bu oyunu gördük. Meselenin kendisinin hukuki olmadığı zaten buradan belli. Ön seçim aday adaylık başvurusunu yaptığı gün, diplomanın iptali için başvuru yapılır mı yahu? İddiamız ve talebimiz: TRT’den canlı yayın. Bütün yargılama, bütün sorular, bütün cevaplar... Ekrem Başkan’ı tutuksuz yargılayın, tutuklu da olsa talebimiz değişmiyor. Tutuklu-tutuksuz olsun ama Ekrem Başkan’a soruları sorun, cevapları millet duysun. Her şey gizli tanıklara dayanıyor ya, şimdi yetmez, yalancı tanıklık teklif ediliyor ve ona zorlanıyor. Bakın (Ergenekon-Balyoz) savcıları firarda, gizli tanıkları içeride yatıyor, olan yalancı tanığa oluyor. Kaçamazsın adaletten; bugün kaçarsın, yarın kaçarsın, öbür gün yakalanırsın.

BOYKOTU DUYURDULAR

Dün bir anda ‘Gençlerin boykot kararına biz de destek veriyoruz’ deyince büyük bir panik. Sokaklara çıkmayanlar bir fotoğrafçı, bir kameraman, bir dükkan alışverişe çıktılar, hepsi açıklama işine girdiler. Oh içime değsin. Boykotu herkese duyurttum ya size. Bütün Türkiye sayenizde duydu. Ama bu boykot meselesinde şunu söyleyeyim. Bir günlüktü. Bizi görmeyenleri ise sürekli boykot ediyoruz. Hali vakti yerinde olan o lokantalara gidip yemek yemesin ama içeri girip çalışanlar için bahşiş bıraksın. Çünkü o çalışanlar için bir dayanışma, bunu yaparsanız çok mutlu oluruz.”

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GETİR HEMEN SANDIĞI

ÖZGÜR Özel, “Cumhurbaşkanıysan, gücünü milletten alıyorsan, kendine güveniyorsan koy sandığı önümüze. Adayımız orada. Varsan sal adayı. Yok, adaydan korkuyorsun, ‘aday orada yatsın.’ Getir sandığı. Millet adayı nasıl çıkarıyor o hapisten görürsün. ‘Kasım’ dersen kasımda. ‘Eylül’ dersen eylülde. Keşke desen ki ‘Bu Mayıs’ın 31’inde. 30’unda’. Koyalım sandığı, hakem millettir. Millet seni seçerse söz, çıkıp ‘Benim de cumhurbaşkanımdır, milletin iradesine saygım sonsuzdur, seçimi kaybettim’ deyip evime döneceğim. Hodri meydan, getir sandığı görüşelim.”